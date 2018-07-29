Почему мужчины преувеличивают количество партнерш

Британские ученые выяснили, почему мужчины любят преувеличивать количество своих сексуальных партнерш.

Исследователи из университета Глазго проанализировали данные опроса 15 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 16 до 74 лет, пишет Independent.

Мужчины в два раза завышают количество сексуальных партнеров.

Причиной врать о своем сексуальном опыте было желание казаться более опытными. Также иногда мужчины просто округляли цифры, не подсчитывая точное количество партнеров.

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Что интересно, что мужчины и женщины во время опроса продемонстрировали совершенно разное отношение к случайному сексу.

Женщины пытались скрыть от партнеров такой опыт, а мужчины наоборот – преувеличить количество случайных сексуальных отношений.

Ранее Факты ICTV писали, что неспособность контролировать сексуальное желание будет внесена в каталог заболеваний ВОЗ. Это послужит отправной точкой для установления врачебных диагнозов и назначения необходимого лечения.

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