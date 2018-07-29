PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Почему мужчины преувеличивают количество партнерш/

Почему мужчины преувеличивают количество партнерш

Британские ученые выяснили, почему мужчины любят преувеличивать количество своих сексуальных партнерш.

Исследователи из университета Глазго проанализировали данные опроса 15 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 16 до 74 лет, пишет Independent.

Мужчины в два раза завышают количество сексуальных партнеров.

Причиной врать о своем сексуальном опыте было желание казаться более опытными. Также иногда мужчины просто округляли цифры, не подсчитывая точное количество партнеров.

Читайте: Чем опасно отсутствие секса для женщин

Что интересно, что мужчины и женщины во время опроса продемонстрировали совершенно разное отношение к случайному сексу.

Женщины пытались скрыть от партнеров такой опыт, а мужчины наоборот – преувеличить количество случайных сексуальных отношений.

Ранее Факты ICTV писали, что неспособность контролировать сексуальное желание будет внесена в каталог заболеваний ВОЗ. Это послужит отправной точкой для установления врачебных диагнозов и назначения необходимого лечения.

Фото: dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка