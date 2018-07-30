Херсонская область – место, где каждый найдет отдых по душе и средствам. Факты ICTV собрали все, что нужно знать о туризме в Херсоне.

Туризм в Херсоне за последние года сделал гигантские шаги в своем развитии. Однако остаются те, кто далее верит в ряд стереотипов: посмотреть не чего, сервис плохой, добраться не возможно, опасно из-за присутствия российских военных в Крыму.

Действительно, проблемы остались, но они или весомые, или уже в процессе решения. Факты ICTV попытаются разрушить эти стереотипы.

Трудно доехать

На личном автомобиле вам будет просто добраться на Херсонщину. Проблема дорог, как во всей нашей стране, присутствует, но доехать до всех главных курортных мест вполне возможно. К примеру, к Железному порту ведет хорошее покрытие.

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Если авто у вас не имеется, то воспользуйтесь поездом, самолетом или автобусом. Да, в Херсоне есть международный аэропорт, который принимает рейсы из Киева. Поездом можно доехать до Херсона, а там пересесть на автобус, который будет вас ждать. В свою очередь, многие гостиницы организовывают трансфер.

Поезд

Из Киева в Херсон – от 190 грн.

Автобус

Прямой автобус из Киева в Херсон будет стоить от 400 гривен.

Второй вариант, (если вы отдыхаете в восточной части области. – Ред.) железнодорожный вокзал в Новоалексеевке.

Скучно

Сенсация! В Херсоне была замечена группа туристов!

Так любят шутить местные. Хотя город очень интересный. Проще сказать, какие народы тут не жили, чем наоборот. Не знаете, почему половина херсонцев гордо носит греческий профиль? А миф о потемкинских деревнях? Приезжайте и послушайте.

В Херсоне и области проходит неимоверное количество сейшенов и фестивалей. Самые популярные из них:





All inclusive и Мертвое море: что вы не знали об отдыхе в Херсонской области / 3 фотографии

Также огромное количество локальных мероприятий, которые проходят в гостиницах или на туристических базах.

Любите активный отдых? Без проблем!

Сплав по Днепру на байдарках.

Школы виндсерфинга и кайтинга.

Полеты на воздушном шаре.

Аквапарки, дельфинарии и т.д.

Пустыня (все местные настойчиво так называют Олешковские пески)

Для любителей рыбалки и охоты есть специальные базы отдыха. Например, Дельта Днепра отлично подойдет, как для семейного отдыха, так и для мужской компании. Кроме рыбалки, там можно попробовать множество блюд с речной рыбы. Повара приготовят особенную уху по херсонскому рецепту.





All inclusive и Мертвое море: что вы не знали об отдыхе в Херсонской области / 3 фотографии

Всех начинающие сомелье, которыми многие являются в душе, ждут экскурсии и дегустации в винодельческие хозяйства. Семейная винодельня Курень место, где вам расскажут все о вине и его производстве и пустят в погреб его попробовать.







All inclusive и Мертвое море: что вы не знали об отдыхе в Херсонской области / 4 фотографии

Отдых с семьей можете провести на Арабатской стрелке или в Скадовске, где мелководное и теплое море. Базы отдыха там предлагают множество услуги развлечений для детей.

Всех заядлых тусовщиков ждет большое количество ночных заведений, которых особенное изобилие в первой линий возле моря в Железном порту.

Кто хочет не только отдохнуть, но и подлечиться – welcome! В Херсонской области есть горячие источники, Лемурийское озеро с лечебными грязями, лечебницы с минеральными водами. К слову, ранее Факты ICTV уже писали о Мертвом море в Украине.

Это только краткий перечень, который сразу приходит в голову.

Где остановиться

Лишь бы ваши деньги, а комфорт вам предоставят. Если же вы хотите снять жилье за 80-100 грн, то придется довольствоваться удобствами на улице. Однако цены на проживание в Херсонской области очень демократичные. Хороший номер со всеми удобствами, кондиционером обойдется от 350 грн.

К примеру, отельный комплекс Райски сад в предоставлении услуг ориентируется не на украинский рынок, а заграничный. Там уже давно действует система all inclusive. За номера придется выложить от 660 грн, но вы получите чистые и комфортные апартаменты, бассейны, бары, ресторан, сад и прямой выход к морю.









All inclusive и Мертвое море: что вы не знали об отдыхе в Херсонской области / 5 фотографий

Напомним, Факты ICTV писали об отдыхе в Геническе.

Евгения Шапоренко

Фото: Евгения Шапоренко, Delta dnipra.