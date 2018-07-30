Гороскоп на сегодня, 30 июля

На сегодня гороскоп рекомендует обычную, повседневную активность.
Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.
Важные и крупные мероприятия, судьбоносные решения, крупные финансовые вопросы стоит отложить на другой день.
Стоит исключить дела и темы для разговоров, которые могут спровоцировать вспышки гнева, агрессии.
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День подходит для различных активных видов отдыха — катания на велосипеде, прогулки в лесу. Можно посвятить время самообразованию, изучению интересующих вас вещей. Желательно найти возможность побыть у водоема.
Можно почистить организм, поголодать или хотя бы исключить из питания животную пищу, а также исключить вредные привычки и интоксикации.
К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2018 года для представителей всех знаков зодиака.