Лучшие фотографии 2018, сделанные с дронов

Конкурс Drone Awards назвал лучшие фотографии 2018 года, которые были сделаны с высоты с помощью дронов.
В этом году конкурс Best Drone Photography Awards 2018 организован фестивалем Art Photo Travel в Сьене (Италия).
Для участия в конкурсе по всему миру было отправлено 4400 работ. Официальная церемония награждения состоится 27 октября.
Жюри премии определило лучшее фото 2018 года, а также назвало победителей в категориях: абстракция, природа, люди, спорт, город и дикая природа.
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Главный приз достался Флориану Леду за снимок Над белым медведем.
Категория Люди
Кинкуа Шу, Паломничество миллионов людей
Категория Природа
Габриэль Скану, Мадаин-Салих
Категория Спорт
Винсент Риемерсма, Катающиеся тени
Категория Абстракт
Ови Ди Поп, Погодная змея
Категория Города
Франческо Каттуто, Ассизи в облаках
Категория Дикая природа
Адама Баркер, Черноперая акула
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