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Лучшие фотографии 2018, сделанные с дронов

Конкурс Drone Awards назвал лучшие фотографии 2018 года, которые были сделаны с высоты с помощью дронов.

В этом году конкурс Best Drone Photography Awards 2018 организован фестивалем Art Photo Travel в Сьене (Италия).

Для участия в конкурсе по всему миру было отправлено 4400 работ. Официальная церемония награждения состоится 27 октября.

Жюри премии определило лучшее фото 2018 года, а также назвало победителей в категориях: абстракция, природа, люди, спорт, город и дикая природа.

Читайте: Лучшие фотографии National Geographic 2018

Главный приз достался Флориану Леду за снимок Над белым медведем.

Категория Люди

Кинкуа Шу, Паломничество миллионов людей 

Категория Природа

Габриэль Скану, Мадаин-Салих

Категория Спорт

Винсент Риемерсма, Катающиеся тени

Категория Абстракт

Ови Ди Поп, Погодная змея

Категория Города

 Франческо Каттуто, Ассизи в облаках

Категория Дикая природа

Адама Баркер, Черноперая акула

Напомним, о 10 фото, которые заставят вас смеяться.

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