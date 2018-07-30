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Искусственный интеллект может определить характер по глазам

Группа международных ученых научила искусственный интеллект определять характер человека по его глазам.

Очі

Они провели эксперимент, чтобы продемонстрировать связь между характером и движением глаз, пишет EurekAlert.

Для этого ученые отслеживали движения глаз 42 участников исследования, которые выполняли повседневные задачи вокруг городка в Университете Южной Австралии, а затем оценивали их индивидуальные черты с помощью анкеты.

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Они пришли к выводу, что по движению глаз человека можно понять, является ли личность общительной, добросовестной, любопытной, а также – страдает ли их владелец от неврозов.

Правда, исследователям пока не удалось установить, как может повлиять на ход эксперимента болезнь или плохое настроение его участников.

К слову, в Копенгагене (Дания) начали использовать программное обеспечение, которое помогает диспетчерам службы здравоохранения быстро диагностировать сердечный приступ по телефону, что спасает жизнь многим людям.

Фотоpixabay.com

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