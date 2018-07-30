30 июля в мире и в Украине отмечают Международный день дружбы. Факты ICTV собрали лучшие смс-поздравления и поздравления в картинках.

Международный день дружбы празднуется по инициативе ООН с 2011 года и ежегодно выпадает на одну и ту же дату.

Он считается праздником мира, любви, отсутствия границ между национальностями, религиями и политическими интересами. Сегодня это одна из самых молодых международных праздничных дат.

***

С праздником, подруги!

С праздником, друзья!

Нам ведь друг без друга

Жить никак нельзя.

***

Другом быть не каждый сможет,

Это редкий Божий дар.

Пусть вам в этой жизни сложной,

Будет друг надежный дан.

В Дружбы День международный,

Поздравляем мы друзей.

Тех, кто с нами в дождь и холод,

С кем, мы лучше и сильней.

***

В этот теплый летний день

Всех друзей я поздравляю,

Смеха, радости, добра

Им сегодня я желаю.

Крепче дружбы в этом мире

Ничего на свете нет,

Друг поможет и поддержит,

Добрый даст всегда совет.

***

Как хорошо, когда есть друг,

Твоя защита и опора,

Когда поддержка крепких рук

Спасет от злой, нечистой своры.

Сегодня, в праздник, хочется тебя

С днем дружбы искренне поздравить,

И счастья в жизни пожелать, любя,

И пламенный привет тебе отправить!

***

Если можешь ты кому-то

Ночью взять и позвонить,

Значит, правильно учили

С детства дружбой дорожить.

Дружбу на весах не взвесить,

И на глаз не оценить.

Если вместе интересно —

Крепко будете дружить.













CМС и поздравления в картинках c Международным днем дружбы / 7 фотографий

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К слову, ранее шведские ученые объяснили дружбу собак с людьминаличием у четвероногих особых генов.

ФОТО: Dreamstime.com