CМС и поздравления в картинках c Международным днем дружбы

30 июля в мире и в Украине отмечают Международный день дружбы. Факты ICTV собрали лучшие смс-поздравления и поздравления в картинках.
Международный день дружбы празднуется по инициативе ООН с 2011 года и ежегодно выпадает на одну и ту же дату.
Он считается праздником мира, любви, отсутствия границ между национальностями, религиями и политическими интересами. Сегодня это одна из самых молодых международных праздничных дат.
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С праздником, подруги!
С праздником, друзья!
Нам ведь друг без друга
Жить никак нельзя.
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Другом быть не каждый сможет,
Это редкий Божий дар.
Пусть вам в этой жизни сложной,
Будет друг надежный дан.
В Дружбы День международный,
Поздравляем мы друзей.
Тех, кто с нами в дождь и холод,
С кем, мы лучше и сильней.
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В этот теплый летний день
Всех друзей я поздравляю,
Смеха, радости, добра
Им сегодня я желаю.
Крепче дружбы в этом мире
Ничего на свете нет,
Друг поможет и поддержит,
Добрый даст всегда совет.
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Как хорошо, когда есть друг,
Твоя защита и опора,
Когда поддержка крепких рук
Спасет от злой, нечистой своры.
Сегодня, в праздник, хочется тебя
С днем дружбы искренне поздравить,
И счастья в жизни пожелать, любя,
И пламенный привет тебе отправить!
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Если можешь ты кому-то
Ночью взять и позвонить,
Значит, правильно учили
С детства дружбой дорожить.
Дружбу на весах не взвесить,
И на глаз не оценить.
Если вместе интересно —
Крепко будете дружить.
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К слову, ранее шведские ученые объяснили дружбу собак с людьминаличием у четвероногих особых генов.
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