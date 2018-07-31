Интернет-пиратство в Украине: почему так распространено и альтернативы

Многие в Украине привыкли скачивать понравившуюся песню, фильм или книгу, не задумываясь о том, что тем самым они нарушают закон. Факты ICTV разобрались в том, почему интернет-пиратство так сильно распространено, и какие сервисы можно использовать вместо торрентов.

И я, в том числе долгое время был заядлым “пиратом” и не только потому, что не хотел тратить на свои хобби деньги, но и потому, что попросту их не зарабатывал, а родителям некоторые увлечения казались слишком дорогими.

А с появлением электронных книг и смартфонов я часто стал видеть людей, которые читают литературу в цифровом формате и, хотя и предпочитаю читать печатные издания, не вижу в этом ничего плохого. Плохо только то, что за эти произведения украинцы не платят, а “честно” скачивают с просторов интернета.

Та же ситуация наблюдается с фильмами, музыкой, видеоиграми и программами. Да, действительно есть случаи, когда заплатить за что-то из перечисленного не представляется возможности и на это можно “закрыть глаза”, но в современном мире использовать пиратские сервисы постоянно как минимум грубо.

К примеру, недавно я для себя открыл множество стриминговых сервисов, которые позволяют смотреть фильмы и сериалы легально. Но обо всем по порядку.

Что такое интернет-пиратство

На сегодняшний день интернет-пиратством называют использование произведений науки, литературы или искусства, которые охраняются авторским правом, без разрешения авторов или правообладателей.

То есть, бесплатно скачать новенький фильм, который только что вышел на DVD и Blu-ray или видеоигру с торрентов.

Основной негатив этого явления заключается в том, что люди крадут результаты работы других, не чувствуя при этом никакой вины. Им просто не кажется, что скачать музыку или фильм – это что-то плохое, что может навредить кому-то.

В некоторых случаях – это действительно так. Ведь фильмы, как правило, собирают больше всего денег во время прокатов в кинотеатрах, а музыканты больше всего зарабатывают на концертах. Тем не менее, это не делает пиратство оправданным действием.

Представьте, что вы собирали, долго и упорно, шкаф на заказ. Кроме как собрать его, вы еще внесли нотку уникального дизайна. А когда пришло время платить, вашу работу просто забрали и отказались давать деньги по какой-либо причине.

И такая ситуация не только в Украине, хотя в нашей стране и выражена намного ярче. По всему миру люди пользуются услугами пиратских сайтов для просмотра фильмов и прослушивания музыки.

Пиратство в мире и его причины

Пиратство процветает и в мире, где с ним ведут активную борьбу. Одной из самых распространенных причин этого явления являются высокие цены. Даже в развитых странах не каждый человек готов отдать несколько долларов за просмотр фильма или около $60 за новую видеоигру.

А из-за странных правил ценообразования на программы, даже большие компании развивающихся стран не могут позволить себе устанавливать лицензионное программное обеспечение на все компьютеры. Что уж можно сказать об обычных пользователях.

Кроме того, у компаний некоторых стран просто не хватает средств, чтобы попросту конкурировать с крупными корпорациями и давать возможность населению получать лицензионную продукцию по более низкой цене.

В большинстве случаев жесткие законы о защите авторских прав не вселяют никакого страха, поскольку и отследить правонарушителей сложно, и исполняются такие законы достаточно редко. Как правило – это случаи больших файлообменников (ex.ua) или же онлайн-кинотеатров, однако их не всегда удается наказать.

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Самым надежным методом борьбы с пиратством на сегодняшний день является надежная защита своих продуктов, но сейчас взлом программного обеспечения находится на таком уровне, что пиратские версии появляются очень быстро.

Одним из методов борьбы выделяют обучение, благодаря которому людей убеждают в негативной стороне скачивания из интернета имущества, выложенного без разрешения автора. Также используют и пропаганду, которая демонстрирует преимущества лицензионной продукции в сравнении с пиратской копией.

Конечно, выявление и привлечение к ответственности производителей и распространителей нелегальной продукции является наиболее действенным, но и наиболее сложным, из-за чего используется только в случаях с большими пиратскими базами.

Причины пиратства в Украине

В Украине все вышеперечисленные проблемы существуют, но к ним добавляются еще несколько факторов, в условиях которых формировался украинский медиарынок. К примеру, кинорынок нашей страны начался еще в условиях мощнейшей цензуры СССР, и потому зарубежный контент молодежь получала исключительно с помощью нелегальной продукции. И это продолжалось долгие годы, из-за чего люди просто привыкли к такому образу потребления защищенных авторским правом продуктов.

Этот менталитет еще и подкрепили условия, в которых формировалось отношение к авторским правам в независимой Украине. Во-первых, интернет-провайдеры долгое время рекламировали свои услуги, указывая количество фильмов, которые можно скачать в сутки. Это еще сильнее “вбило в головы” тот факт, что за кино, музыку, программы и видеоигры платить нужно мало или они должны доставаться бесплатно.

Во-вторых, сами правообладатели долгое время игнорировали такое отношение к пиратскому контенту в Украине и думали, что государство само должно гарантировать соблюдение их прав.

Но даже в современной Украине есть случаи, когда желанный фильм или контент попросту никто не распространяет и потому людям приходится обращаться к пиратской продукции. Но сейчас международные компании делают очень много для того, чтобы покупатели могли получить доступ к большинству желанных фильмов, музыкальных произведений, книг за адекватную цену.

Лицензионные сервисы в Украине

Даже при огромном уровне пиратства, есть люди, которые понимают ущерб от бесплатного скачивания контента и ищут места, чтобы легально покупать интеллектуальную собственность.

Фильмы и сериалы

Сервисов для лицензионного просмотра фильмов и сериалов в Украине сейчас развелось очень много. К примеру, есть прекрасный видеосервис Megogo, который позволяет смотреть ТВ каналы, а также избранные фильмы и сериалы с переводом. Конечно, за такую прелесть придется заплатить. Пакет с кино обойдется в 97 грн. в месяц, а подключение премиальных каналов и популярных сериалов, таких как Игра престолов, стоит 197 грн. в месяц. Но за такие деньги вы вольны смотреть сколько угодно фильмов в качестве 1080p и 4K, вместо того, чтобы каждый раз оплачивать покупку интересующего вас продукта.

Доступен в Украине и Netflix, в котором, к сожалению, большое количество контента можно посмотреть только на английском языке. При желании, во всех фильмах можно включить английские субтитры. Самым большим минусом здесь является то, что у стримингового сервиса здесь намного меньше контента, чем в США, но эту проблему иногда обходят с помощью VPN. А платить придется как и в других странах – 8-12 евро в зависимости от пакета. Людей со знанием английского языка здесь ждет множество популярных сериалов, мультсериалов (Stranger Things, Rick and Morty, Daredevil, Bojack Horseman) и фильмов.

Музыка

Возможность слушать лицензионную музыку за небольшие деньги сейчас вполне реально благодаря сервисам Google Play Music и Apple Music. В обоих сервисах по подписке доступно более 30 млн песен, так что каждый сможет найти в них понравившиеся композиции.

За сервисы придется заплатить не так много – 60 грн. в месяц за Google Play Music и $5 в месяц за Apple Music (приблизительно 130 грн.).

Слушать композиции в Google Play Music можно с помощью веб-версии на ПК и на смартфонах, которые работают под управлением операционных систем Android и iOS. Apple Music позволяет прослушивать музыкальные треки на ПК (причем как на ОС Windows, так и на MacOS) и смартфонах на Android и iOS.

Так называемый оффлайн-режим (возможность слушать музыку без подключения к интернету) присутствует только в Apple Music.

Книги

Тем, кто любит покупать книги в цифровом виде, можно порекомендовать все тот же Google Play, в котором цены на литературу в среднем от 50 до 150 гривен в зависимости от года выхода и популярности книги.

Огромным плюсом здесь является то, что в библиотеке есть огромное количество мировой классики, горячих новинок и визуальных новелл.

Также можно приобрести лицензионные цифровые версии книг в Клубе семейного досуга, хотя здесь их количество (1,5 тыс.) может разочаровать некоторых любителей почитать.

Сегодня в Украине можно найти множество сервисов для покупки лицензионной продукции, и мы должны стремиться к тому, чтобы приобретать ее или соответствующие подписки, когда это возможно.

К слову, украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА) и Инициатива Чистое небо создали сервис для помощи компаниям ежемесячно получать актуальную информацию по ресурсам, которые нарушают права интеллектуальной собственности.

Владислав Бомбела