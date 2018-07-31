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Факты / Lifestyle / Впервые за 15 лет! Марс подойдет к Земле на минимальное расстояние (ОНЛАЙН)/

Впервые за 15 лет! Марс подойдет к Земле на минимальное расстояние (ОНЛАЙН)

31 июля Марс приблизился к Земле на максимально близкое расстояние – 57,8 млн км.

Это самое близкое расстояние между планетами за последние 15 лет, сообщается на официальном сайте NASA.

Марс был очень ярким уже с 27  июля, но 31 июля он подошел максимально близко к Земле. Речь идет о расстоянии 57,6 миллиона километров.

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Такая ситуация называется великим противостоянием планет.

Следующее приближение Марса к Земле ожидается в октябре 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали, что космическое агенство NASA выбрало финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе.

Фото: dreamstime

Видео: NASA

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