Как в фильмах ужасов! Жуткий вирус напугал пользователей WhatsApp

Пользователей мессенджера WhatsApp напугал жуткий вирус, который рассылает страшные фото и видео.

Пользователи рассказывают, что в их адресной книге начал появляться абонент с именем Momo.

Вирус с помощью этого контакта ночью после 03.00 рассылает другим пользователям сообщения с шокирующего содержания.

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На снимках и видео появляется жуткое существо, которое выглядит как симбиоз девушки и вороны. Иногда вирус звонит абоненту и показывает видео с Момо.

Momo – это вирусный бот, который создали запугивать пользователей WhatsApp и популяризировать скульптуру Момо, которую представили в Японии в 2016 году.

Ранее Факты ICTV писали, что в работе мессенджера Whatsapp произошел масштабный сбой, который затронул жителей Западной Европы, Южной Африки и Океании.

Фото: TECHBOOK