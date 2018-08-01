Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2018

Гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на август составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Радуйтесь окружающему миру и своему месту в нем!

В этот период вы получите информацию, которая поможет улучшить ваш имидж и репутацию. Окружающие благосклонно отнесутся к вашим достижениям, а также к вашему мнению и одобрят проявления вашей воли.

Это хорошее время для начала проекта, связанного с литературным творчеством или общением, для участия в деловых соглашениях или начала путешествия.

Во второй половине августа не стоит попадать в положения, в которых успех будет зависеть от других людей. Поэтому рекомендуется больше работать в одиночку и полагаться только на свои силы.

Гороскоп для Тельцов

В первой половине месяца обстоятельства сложатся так, что ваша уверенность в себе и сила воли подвергнутся испытаниям. Успех зависит от способности или желания противостоять чужим требованиям. Возможно, вы попадете в ситуацию, в которой усомнитесь в своей правоте или будущем успехе работы. Однако вы способны достичь и достигнете поставленных целей. Нужно только преодолеть раздражение и разочарование.

После 23 августа исчезнет усталость, вы будете чувствовать себя достаточно комфортно. Терпение поможет преодолеть все препятствия и успешно завершить все ваши планы.

Гороскоп для Близнецов

В этот период вы почувствуете себя увереннее, а эта позиция привлечет к вам людей и успех, которого вы добиваетесь. Главный совет – не принимать все как должное и не становиться чрезмерно самоуверенным.

Начальство будет благожелательно и склонно поддержать вас – это шанс продемонстрировать свои возможности.

Во второй половине августа не реагируйте на провокации, тогда вас ждем успех в делах. Вы сможете собой гордиться!

Месяц подходит для заключения браков, установления партнерских и прочих взаимоотношений.

Гороскоп для Раков

Первая половина месяца – конфликтный период. Будут возникать разногласия с окружающими по поводу различных суждений. Стоит проявить тактичность и терпимость.

После 23 августа грозовые тучи конфликтов расступятся, и вы почувствуете новый прилив сил. Вы сможете реализовать собственные идеи и проекты. Возможно, коллектив или начальство возложит на вас некоторые обязанности, благодаря удачному исполнению которых вы сможете продвинуться по карьерной лестнице или получить премию.

Удачный период для решения проблем и устранения препятствий в любви и семейных отношениях.

Гороскоп для Львов

Не для всех Львов этот месяц будет удачным. Период хорош для людей интеллектуального труда – ученых, писателей. Вы будете все делать на подъеме и с легкостью. Но для некоторых представителей знака зодиака этот месяц окажется сложным. Вам будет трудно добиться успеха из-за рас­пыления творческих сил, хаотичности мышления.

Львы в этом месяце вообще будут чувствовать себя уставшими – кто от рабочей суеты, а кто от покупок и общения.

Гороскоп для Дев

Первая половина месяца – относительно спокойный период, вы расслаблены, чувствуете приятную усталость и можете наконец-то позволить себе отдых. Сейчас самое подходящее время для конструктивных действий. Партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку.

С 23 августа вы ощутите прилив сил и энергии, сможете удачно решить вопросы предыдущего месяца, многие дела получат свое развитие. Возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнедеятельность. Начинается благоприятное время для начала новых дел.

Негативными сторонами этого периода является повышенная амбициозность и эгоизм.

Гороскоп для Весов

Этот период считается наиболее благополучным как для деловых переговоров, подписания соглашений, так и для творчества. Вам удастся эффектно выразить ваши идеи, внедрить в работу некоторые новшества и усовершенствования.

Хороший период для командировок. Там у вас завяжутся новые деловые связи, которые помогут в будущем. Романтические поездки, пикники окажут на вас благоприятное действие.

Вообще это будет идеальный период для дружеского общения, любви и семейной жизни. Особенно благоприятным можно считать соединение, заключение союза.

Кроме того, этот месяц будет благоприятен для серьезных покупок, переездов, а также для улаживания финансовых дел.

Гороскоп для Скорпионов

Первую половину месяца не назовешь удачной – конфликты, проблемы со здоровьем и сумятица в делах.

Нервозность, плохое настроение, потеря бдительности усугубят текущие болезни, а здоровому человеку грозят травматизмом и несчастными случаями.

Неблагоприятный период для решения проблем партнерских или семейных отношений. Повышенная эмоциональность и агрессивность наряду сыграют плохую роль в отношениях с близкими. В такие моменты не следует принимать важных решений – сейчас вы легко можете допустить ошибку.

Стоит отложить заключение сделок, особенно финансовых. Вы можете понести неожиданные потери.

После 23 августа ситуация значительно улучшиться, вам удастся навести порядок в делах и решить важные вопросы. Наступает подходящее время для заключения договоров, финансовых вложений и упорядочивания рабочего процесса.

Гороскоп для Стрельцов

Один из самых удачных периодов в году! Вам будет удаваться все – карьера, личная жизнь. В это время вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Не упустите свой шанс! Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов. В течение этого периода помощь и поддержка приходят сами собой. Вы легко решаете финансовые проблемы, можете провернуть не одну удачную сделку.

Хороший период для гармонизации отношений с любимым человеком.

После 23 августа начнется небольшой спад, могут возникать напряженные ситуации.

Гороскоп для Козерогов

Конфликтный период, у вас будут возникать принципиальные разногласия с окружающими. Чтобы не допустить серьезных конфликтов, необходимо решать вопросы в атмосфере взаимного уважения.

После 23 августа обстоятельства будут более благоприятно складываться для вас, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны уважаемых людей, особенно в рабочих моментах и решении деловых вопросов. Вам удастся благополучно завершить дела.

Гороскоп для Водолеев

У Водолеев не лучший период из-за непонимания с окружающими. Не тратьте зря силы, пытаясь заставить других людей изменить свое мнение, не стоит отвергать их мнение как недостойное внимания. Можно воспользоваться этим периодом, чтобы научиться всему, чему только удастся. Если же вы не в состоянии эффективно работать в сложившейся ситуации или с конкретными людьми, довольствуйтесь неспешной самостоятельной работой.

Во второй половине августа ситуация улучшится, вам удастся наладить отношения с другими людьми. Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны своими поступками. Вы сможете проявить доброжелательность и приветливость по отношению к окружающим, и они отнесутся к вам соответственно. Это отличное время для заключения браков, установления партнерских и прочих взаимоотношений.

Гороскоп для Рыб

Период неопределенности и застоя в делах. Не стоит нагружать себя работой и пытаться выяснять отношения с окружающими. Лучшее, что вы можете сделать, – уйти в отпуск, отдохнуть, отключить рабочие телефоны, в общем сделать паузу. Это период мобилизации внутренних сил – укрепится уверенность в себе.

Можете заниматься спортом и творчеством. Это доставит вам удовольствие и отвлечет от грустных мыслей. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и помехи. Хороший период для объяснений, помолвки, бракосочетания.