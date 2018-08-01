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Гороскоп на сегодня, 1 августа

Сегодняшний день в целом благоприятный, несмотря на коридор затмений.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

На сегодня не стоит планировать важные и крупные мероприятия, совершать финансовые операции.

На дорогах и за рулем важно быть бдительными и аккуратными.

Читайте: Коридор затмений: чем опасен и что ждет знаки зодиака

Звезды советуют проявить заботу о близких людях.

Если же вам самим требуется поддержка, сегодня хороший день, чтобы попросить о помощи.

Уместна любая тихая, умиротворяющая деятельность, в том числе медитация и йога.

Сегодня подходящее время для посадки и пересадки растений.

Неблагоприятно: брать или давать деньги в долг.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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