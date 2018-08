Приближается пора блокбастеров: лучшие видеоигры августа

Лето понемногу подходит к своему концу и уже начнется пора, когда выйдет большое количество видеоигр-блокбастеров.

Overcooked 2

Вторая часть очень странной, но, тем не менее, веселой видеоигры о готовке Overcoocked заглянет на игровые платформы в этом месяце. Как и раньше, компании до 4 игроков придется готовить блюда на очень странных кухнях, которые в реальной жизни вряд ли бы пригодились.

Рестораны здесь могут все время менять свое положение, создавать для игроков препятствия и закрывать доступ к тем или иным местам кухни. В сиквеле нас ждут новые кухни, темы, рецепты и, конечно же, персонажи.

Лучше всего играть в этот маленький хит “на одном диване”, чтобы все участники хаоса находились в одном помещении и могли быстро разделить обязанности по кухне – кому резать ингредиенты, кому мыть тарелки, а кто будет сломя голову бежать, чтобы вовремя подать заказ. Если вы часто собираетесь с друзьями, чтобы поиграть на одном устройстве, то Overcooked 2 прекрасно подойдет для этих целей.

Дата выхода: 7 августа

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

The Walking Dead: The Final Season

Интерактивное кино во вселенной The Walking Dead от разработчиков из Telltale Games уже давно стало одним из самых ожидаемых и узнаваемых среди игроков. И вот, спустя три сезона, нас ждет завершение истории многим полюбившейся Клементины.

История продолжится спустя несколько лет, после событий третьего сезона, где повзрослевшая главная героиня воспитывает ребенка одного из членов своей бывшей группы. Вокруг чего развернутся события пока неизвестно, но при разработке команда пыталась вернуть дух первого сезона, который многие считают лучшим в серии.

Как и в других играх Telltale Games вы можете ожидать интересной истории с небольшим разветвлением событий, которое зависит от действий игроков в различных ситуациях. Если вы проходили предыдущие части серии, то новый сезон даст возможность перенести решения в The Final Season.

Вначале игрокам будет доступен первый эпизод, а остальные будут добавлены в течение года. Хоть их и будет меньше, но продолжительность каждого отдельной «серии» будет больше, благодаря чему The Walking Dead: The Final Season должен подойти к стандартным для жанра 10-12 часам для прохождения.

Дата выхода первого эпизода: 14 августа

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

World of Warcraft: Battle for Azeroth

После выхода в 2004 году ролевая игра World of Warcraft стала одной из самых больших проектов. И в последнее время она только прибавила в количестве игроков, благодаря политике компании Blizzard, которая постоянно наполняет World of Warcraft контентом. В августе игроков ждет очередное дополнение под названием Battle for Azeroth.

В нем добавят новые союзные расы для Орды и Альянса, повысят максимальный уровень персонажа до 120-го, появятся новые континенты – Кул Тирас и Зандалар, а также подземелья и рейды.

Кроме того, продолжится и система адаптивного уровня для регионов, который будет введен не только на новых континентах, но и в определенном контенте из старых дополнений, что должно дать игрокам больше возможности выбора во время “прокачки”. Больших изменений классов, как это было в предыдущем дополнении, не обещают.

В начале дополнения игроки получат Сердце Азерота, которое будет служить аналогом артефактного оружия из Легиона. Его можно будет улучшать на протяжении всего дополнения, и оно не будет привязано к определенной специализации игрока.

Сюжет начнется с того места, где закончился Легион. На старте игрокам будет доступно 10 подземелий, а рейд Ульдир появится незадолго после выхода дополнения.

Дата выхода: 14 августа

Платформы: ПК

Pro Evolution Soccer 2019

Спортивных фанатов в этом месяце порадует выход Pro Evolution Soccer 2019, который отличается более тяжелым игровым процессом, в отличие от серии FIFA. В этом году Konami пообещали увеличить количество лицензий, благодаря чему возрастет количество лиг, стадионов и «легенд» в игре.

Однако фанатам Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА придется дождаться FIFA 2019, поскольку разработчики видеоигры не продлили контракт с УЕФА и теперь эти лиги будут доступны только в футбольном симуляторе от EA.

Зато здесь можно ожидать более реалистичной физики игроков и мяча, что не может не порадовать настоящих фанатов футбола. Улучшения ждет не только игровой процесс, но и различные режимы в игре, которые введут новые возможности футболистов и улучшенную систему переговоров при покупке игроков.

Дата выхода: 30 августа

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

Yakuza Kiwami 2

Все более и более популярная в западных странах серия Yakuza в августе получит ремейк второй части, который прекрасно подойдет тем, кто начал свое знакомство с серией с Yakuza 0. Как и в оригинальной Yakuza 2, в Kiwami сюжет продолжится через год после того, как Казума Кирью покончил с преступной жизнью. Однако, после убийства главы клана ему приходится вернуться, чтобы найти нового лидера.

Переработанная вторая часть получит движок Dragon Engine, на котором работает Yakuza 6. Благодаря этому графика и игровой процесс игры очень сильно изменятся по сравнению с оригинальной Yakuza 2. Многие фанаты серии настоятельно рекомендуют ознакомиться с Yakuza Kiwami 2 до того, как играть в 6-ю часть.

Также из нововведений стоить отметить добавление сюжетной линии одного из самых сумасшедших персонажей серии – Горо Маджимы. История расскажет о том, как он покинул один из кланов Якудзы и основал Majima Construction в промежутке между первой и второй частью серии. Фанатов Yakuza 0 также ждет возвращение Макото Макимуры, которая играла большую роль в истории Маджимы.

Дата выхода: 28 августа

Платформы: PlayStation 4

Фото: World of Warcraft

Видео: PlayStation, officialpes, World of Warcraft