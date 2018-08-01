Погода в Украине на сегодня, 1 августа (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 1 августа, будет солнечной практически по всей территории. Осадки ожидаются на западной части страны.

Прогноз погоды в Украине дает Укргидрометцентр.

Так, осадки стоит ждать только западным областям страны.

На Закарпатье ожидается +31…+33°С. Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области – +26…+28°С.

Черновицкая область – +25…+27°С. Волынская – +28…+30°С.

Ровненская, Хмельницкая, а также центральные и Харьковская области ожидают температуру воздуха – +27…+29°С.

На юге и в Крыму будет от +30 до +33°С.

На севере прогнозируется +26…+28°С, без осадков.

Немного прохладней в Сумской и Полтавской областях – +25…+27°С.

На востоке страны температура воздуха достигнет в среднем +30°С.

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Напомним, прогноз погоды на неделю в Украине.