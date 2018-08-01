PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Погода в Украине на сегодня, 1 августа (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 1 августа (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 1 августа, будет солнечной практически по всей территории. Осадки ожидаются на западной части страны.

Прогноз погоды в Украине дает Укргидрометцентр.

Так, осадки стоит ждать только западным областям страны.

На Закарпатье ожидается +31…+33°С. Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области – +26…+28°С.

Черновицкая область – +25…+27°С.  Волынская – +28…+30°С.

Ровненская, Хмельницкая, а также центральные и Харьковская области ожидают температуру воздуха – +27…+29°С.

На юге и в Крыму будет от +30 до +33°С.

На севере прогнозируется +26…+28°С, без осадков.

Немного прохладней в Сумской и Полтавской областях – +25…+27°С.

На востоке страны температура воздуха достигнет в среднем +30°С.

Читайте: Возьму гондолу на прокат! Во Львове снова потоп

Напомним, прогноз погоды на неделю в Украине.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка