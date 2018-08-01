Прогноз погоды на 60 лет. Аномальная жара усилится и убьет больше людей (КАРТА)

Изменение климата в этом столетии увеличит количество жертв аномальной жары, особенно в тропических и субтропических странах. В Южной Америке уровень смертности может вырасти на 770%.

Исследование международной группы ученых опубликовано в журнале PLoS Medicine.

Климатологи прогнозируют, что продолжительные периоды аномально высоких температур по мере изменения климата станут более частыми и более суровыми.

Летом 2018 года аномальная жара, в частности, установилась на севере Европы и в Греции, а также в Японии — при этом жару в Великобритании местные ученые уже связали с изменением климата.

Группа ученых под руководством Юймина Го из университета Монаша в Мельбурне построила математическую модель для того, чтобы оценить количество смертей от аномальной жары в период с 2031 по 2080 годы при различных сценариях изменения климата, адаптации к нему и изменения численности населения.

Для этого они использовали данные о погоде и смертности из 412 районов в 20 странах, собранные с 1984 по 2015 годы в Северной и Южной Америках, Европе и Азии (России среди этих стран не было). С помощью климатических моделей ученые спрогнозировали среднюю температуру в этих регионах до конца века и экстраполировали данные о смертности в связи с аномальной жарой.

– В будущем волны жары будут более частыми, более интенсивными и будут длиться дольше. Если мы не найдем способ смягчить изменение климата и помочь людям адаптироваться к нему, нас ждет большой рост числа смертей от волн жары, особенно в бедных странах на экваторе, — сказал ученый.

При наименее благоприятном сценарии — когда человек ничего не сделает для борьбы с изменением климата и никак к нему не адаптируется, — смертность от аномальной жары в Бразилии, Колумбии и на Филиппинах вырастет более чем на 770% относительно средних уровней 1971-2020 годов.

В США, где было изучено больше всего районов, прирост составит от 400 до 525%, в Европе, Китае и Японии он не превысит 400%.

Авторы статьи считают, что для снижения потерь от жары необходимо, в частности, активнее распространять информацию о проблеме, развивать системы раннего предупреждения об экстремальной погоде и учитывать такие риски в городском планировании.

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Фото: Pixabay.com.