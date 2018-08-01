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В Киеве издана книга о реформах Я всегда с Украиной! Л. Кучма

В новой книге “Я всегда с Украиной! Л. Кучма” описан собственный опыт страны в проведении реформ.

В Киеве издана книга, посвященная истории реформ, которые проводились в Украине с начала 1990-х годов.

Как рассказал в комментарии изданию ГОРДОН автор исследования, доктор экономических наук, профессор, академик Национальной академии аграрных наук Павел Гайдуцкий, в заголовок он вынес цитату второго президента Леонида Кучмы “Я всегда с Украиной! Л. Кучма”, потому что считает его реформаторский опыт наиболее успешным за все годы независимости.

– Нам все время говорят об иностранном опыте реформ. Но у нас есть свой. Мы не просто его забыли, но еще и отрицаем. После 2004 года чуть ли не каждый президент и его команда утверждают: “Мы начинаем преобразования, которых прежде не было”. Нельзя отрицать предыдущие реформы. Иначе люди утратят доверие к власти, разочаруются в ее реформаторских способностях.

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А нам без изменений никак не обойтись – такова объективная экономическая действительность. И в этой книге собраны маленькие секреты реформ, описан опыт, который мы проходили здесь, в Украине. Передана атмосфера политических внутренних и внешних реалий, в которой порой так непросто принимались решения, – рассказал экономист.

Напомним, Факты ICTV узнали, какие реформы в Украине внедряют по примеру других стран и как они действуют за рубежом.

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