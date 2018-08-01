Отдых в Железном порту 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений

Железный порт считается лучшим курортом для молодежи. Факты ICTV предлагают весело и с пользой для здоровья провести отпуск в Украине.

Железный порт – популярный курорт в Херсонской области. Он находится в степной зоне и граничит с побережьем Черного моря.

Воздух в Железном порту обогащен йодом и бромом благодаря смешению степных и морских воздушных масс.

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Климат на курорте умеренно-континентальный с жарким летом, но оно здесь переносится намного легче, чем в городе. За состоянием погоды на море можно наблюдать онлайн с помощью веб-камер Железного порта.

Железный порт находится вдали от промышленных зон, поэтому считается экологически чистым курортом.

Как добраться

От Киева до Железного порта 644 км.

Поезд

Если ехать на поезде, тогда нужно покупать билет до Херсона (цена из Киева – от 128 грн). Потом пересесть на маршрутку до Железного порта (110 грн). Ехать придется около 2,5 часов.

Автобус

Прямой автобус из Киева до Железного порта будет стоить от 549 гривен (время в пути – 9 часов).

Где жить

Отели

Оранж

Находится в 5 минутах ходьбы от линии моря. В 10 минутах расположены рынок, автостанция, продуктовые магазины, аптека.

На территории работает кафе, есть и детская площадка.

Стоимость проживания в двухместном номере в августе – 500 грн. Цена указана за номер.

Авокадо

Находится в 100 метрах от моря.

В номерах есть телевизор, холодильник, вентилятор, сушка для одежды, санузел (душ, умывальник, туалет), бойлер (холодная, горячая вода круглосуточно).

Также есть гладильные доски, пылесосы, утюги, стиральные машинки, микроволновая печь, газовые плиты, электроплита, электрочайники, фены, посуда, мангалы, парковка.

На территории есть кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Можно заказать комплексное трехразовое питание за 80 гривен в сутки с человека.

Проживание обойдется в 300 гривен. Цена указана за человека в сутки.

Гавань

Находится в 300 метрах от моря.

На территории находится стоянка и мангал.

Также есть кухня для самостоятельного приготовления пищи. Питание в пансионате не предусмотрено.

Стоимость проживания от 100 до 250 грн. Цена указана за человека в сутки.

Dolce-Vita

На территории есть открытый бассейн с баром и зоной отдыха вокруг, детская площадка с бассейном, кафе, настольный теннис, массажный кабинет, охраняемая автостоянка.

Стоимость проживания в двухместном номере в августе – 450 гривен в сутки с человека.

Базы отдыха и пансионаты

Verona

На территории есть бассейн, зона барбекю и парковка.

Во всех номерах – душ, туалет, умывальник, кондиционер, холодильник и спутниковое ТВ.

Также в пансионате есть кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Стоимость проживания в двухместном номере в августе – от 900 гривен. Цена указана за номер.

Абрикос

Пансионат находится в 15 минутах ходьбы от центральной набережной Железного Порта.

В пансионате есть кухня для самостоятельного приготовления пищи со всей необходимой посудой и есть столовая, где можно заказать комплексное питание.

Стоимость проживания в августе – 180 гривен. Цена указана за человека в сутки.

У Кости

Находится в 10 минутах ходьбы до моря.

Есть общая кухня для приготовления пищи. Организация питания не предусмотрена.

Во дворе имеется место для парковки авто.

Стоимость проживания в августе – от 80 до 150 гривен. Цена указана за человека в сутки.

Частное жилье

Частный сектор в Железном Порту очень популярен среди отдыхающих. Цены на жилье зависят от близости к морю. Стоимость проживания стартует от 100 гривен в сутки с человека. Возле моря комната будет стоить от 180 гривен с человека.

Также можно снять квартиру или дом. 1-комнатная квартира от 400 гривен, а дом для 8 человек можно снять за 1800 гривен в сутки.

Пляжи в Железном порту

Пляжи в Железном порту песчаные с примесью мелкой ракушки. Вход в море пологий и песчаный. Здесь сооружен ряд волнорезов для защиты от сильных штормов. На них скапливается мусор и водоросли.

Пляжи на курорте бесплатные.













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Развлечения в Железном порту

Курорт рассчитан на молодежный отдых, поэтому здесь большое количество ночных клубов, кафе и дискотек. Также есть прокат велосипедов, водных скутеров и мотоциклов.

Аквапарк Железный порт

Здесь есть маленький аквапарк, который находится на пляже. В нем всего лишь 7 водных аттракционов. Стоимость часа 200 грн до 13.30, 250 грн после 14.00.

Центр дайвинга Sea Port

Здесь можно научиться нырять с аквалангом. Вам проведут подробный инструктаж, а погрузиться в воду можно с берега или катера. Обойдется это в 1300 грн с человека.

Цены на продукты в Железном порту

Продукты питания здесь покупаются в основном на рынках, которых на курорте много. Цены на них высокие. В сезон отпусков продавцы завышают стоимость на 20-40%.

Также на курорте есть большой магазин Золотая Нива. Здесь самый большой выбор продуктов, но цена завышена на те же 20-40%.

Напомним, Факты ICTV помогают собрать самые необходимые вещи для отдыха за рубежом, на море, в горах или дома. Мы изучили модные тенденции, узнали многое про практичное использование разных вещиц, а также сравнили цены в популярных онлайн-магазинах.