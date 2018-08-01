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Как спасти домашних животных от жары – 9 советов

От жары страдают не только люди, но и животные.

Собака в авто

Несколько советов, как спасти домашних любимцев от перегрева, публикует УНИАН.

Совет №1

Если ваше животное весь день в квартире – оставляйте включенным кондиционер. Но отрегулируйте температуру, чтобы не простудить любимца.

Совет №2

Можно охладить животное махровым полотенцем, смоченным водой.

Совет №3

Не оставляйте окна широко открытыми, чтобы ваша кошка не выпала.

Ведь те любят таким образом “проветриваться”.

Совет №4

Оставьте питомцу достаточно воды, наполните сразу несколько мисок.

Совет №5

В жару не перекармливайте животное. Позаботьтесь, чтобы в его рационе была легкая пища.

Совет №6

Ни в коем случае не оставляйте собаку в запертой машине в жару. Ваш друг может получить тепловой удар и даже умереть.

Совет №7

Если жара слишком сильная, выгуливайте четвероногих в 6-7 утра, а вечером – после 18.00.

Совет №8

Не обливайте пса водой – лучше смочите ему лоб, нос, лапы, наружную поверхность ушей.

Совет №9

Также в жару не рекомендуется коротко стричь своего компаньона – ведь у животных шерсть выполняет роль терморегулятора.

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Между тем в Украине, к сожалению, уже есть первая жертва жары – сегодня стало известно, что в Кривом Роге на улице умерла женщина.

Фотоpixabay.com

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