Как спасти домашних животных от жары – 9 советов

От жары страдают не только люди, но и животные.
Несколько советов, как спасти домашних любимцев от перегрева, публикует УНИАН.
Совет №1
Если ваше животное весь день в квартире – оставляйте включенным кондиционер. Но отрегулируйте температуру, чтобы не простудить любимца.
Совет №2
Можно охладить животное махровым полотенцем, смоченным водой.
Совет №3
Не оставляйте окна широко открытыми, чтобы ваша кошка не выпала.
Ведь те любят таким образом “проветриваться”.
Совет №4
Оставьте питомцу достаточно воды, наполните сразу несколько мисок.
Совет №5
В жару не перекармливайте животное. Позаботьтесь, чтобы в его рационе была легкая пища.
Совет №6
Ни в коем случае не оставляйте собаку в запертой машине в жару. Ваш друг может получить тепловой удар и даже умереть.
Совет №7
Если жара слишком сильная, выгуливайте четвероногих в 6-7 утра, а вечером – после 18.00.
Совет №8
Не обливайте пса водой – лучше смочите ему лоб, нос, лапы, наружную поверхность ушей.
Совет №9
Также в жару не рекомендуется коротко стричь своего компаньона – ведь у животных шерсть выполняет роль терморегулятора.
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Между тем в Украине, к сожалению, уже есть первая жертва жары – сегодня стало известно, что в Кривом Роге на улице умерла женщина.
Фото: pixabay.com