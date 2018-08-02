День пророка Ильи: что нужно знать о празднике

День памяти пророка Ильи всегда приходится на 2 августа. Он считается покровителем воинов. Почему и что нужно знать о святом?

Образ пророка Ильи представлен грозным стариком, разъезжающий на огненной колеснице по небу и беспощадно поражающим грешников громом и молнией.

Однако этот святой всегда щедр к праведникам. Именно он тщательно следит за выполнением человеческих и божьих законов. Первая церковь, построенная на Руси, была посвящена Святому Илье.

Будущий пророк появился на свет в городе Фесвии за 9 веков до рождения Иисуса Христа. Его отцу в момент рождения Ильи было видение, в котором ангелы небесные пеленали и кормили малыша огнем. Это видение стало пророческим – ребенок вырос и стал светочем веры.

При жизни пророка в царстве Израильском правил Ахава, жена которого навязывала людям культ Астарты и Ваала. Илья пытался поставить царя на правильный путь и делал немало чудес. Но ничего не действовало, тот даже не испугался приближения трехлетней засухи и голода, которые предвещал пророк.

После трех лет голода Илья снова пытался вразумить израильтян. На горе Кармель он сделал жертвенник Богу. Полив дрова водой, пророк начал молиться. С небес сошел огонь и поразил не только жертву и дрова, но и камни с водой. Скоро начался ливень, который насытил высушенную землю. Пораженные увиденным израильтяне покаялись и вновь начали прославлять истинного Бога.

Христиане и иудеи считают, что пророка взяли живым на небо. Его ученик Елисей видел, как святой вознесся на небо в огненной колеснице.

По церковному преданию, пророк Илья будет предтечей страшного второго пришествия Христа на землю и, взяв во время проповеди телесную смерть, уже не только как пророк, но и как мученик, удостоится в лике святых еще большей чести и славы от Бога.

Традиции празднования

Праздновать день памяти пророка начали в Византии в ІХ-Х веках н. е. Люди устраивали представления и пиршества.

Фактически, Илья пришел на смену громовержцу Перуну, ведь обладал теми же возможностями. Его так же уважали, ему молились перед боем.

Именно поэтому День Ильи стал праздником воинов, в том числе авиаторов и десантников, а грозный Пророк Илья – часовым небес.

У славян было принято 2 августа поминать павших в бою воинов, приносить жертвы, освящать оружие, проводить ритуальные битвы.

Запреты на Ильи

В этот день запрещено купаться, потому что Илья катается по небу, и от быстрой езды одна лошадь опускает в воду подкову, после чего вода становится холодной.

Также нельзя ничего делать. Если возить или складывать сено – пророк Илья сожжет его.

Скот нельзя выгонять на пастбище – загрызут волки. И даже если удастся избежать опасной встречи с хищниками, разгневанный пророк может наслать на скот и пастуха молнию.

Поражает Илья своими стрелами и нечистую силу. Спасаясь, злые духи превращаются в зверей – кошек, собак, зайцев, лис, поэтому животных в Ильин день домой не пускают.

Приметы на Ильи

Поскольку Илья считается повелителем гроз и ливней, многие приметы этого дня связаны с осадками. Дождь предвещает богатый урожай, а засуха – пожары.

Дождевая вода, собранная 2 августа, обладает особыми свойствами. Она смывает все болезни и защищает от сглаза и колдовства.

Ранее Факты ICTV рассказывали, за что пророка Илью почитают православные христиане.

Фото: uapc.org.ua