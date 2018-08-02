Galaxy Tab S4: Samsung представила бюджетный планшет

Южнокорейская группа компаний Samsung Group официально представила бюджетный планшет Galaxy Tab S4. Какие характеристики и цену получил новый гаджет и как показывает видео Galaxy Tab S4.

Galaxy Tab S4 нельзя назвать флагманом, однако он имеет много интересных характеристик и доступную цену, сообщает prostotech.com.

Samsung Galaxy Tab S4 – дизайн

Galaxy Tab S4 получил 10,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и соотношением сторон 16:10.

По краям экрана видим тонкие рамки.

Samsung Galaxy Tab S4 – характеристики

В планшете нет сканера отпечатков пальцев, но он поддерживает функцию сканирования радужной оболочки глаза и распознавания лица.

Galaxy Tab S4 также имеет поддержку встроенного Samsung DeX DeX (Док-станция, которая трансформирует обычный гаджет в компьютер. – Ред.), также есть возможность включить специальный режим DeX.

Также планшет поддерживает два экрана – экран планшета и внешний монитор (подключен через HDMI). Galaxy Tab S4 поддерживает стилус S Pen, поэтому его можно использовать как цифровую эскизное панель.

Устройство получило чипсет Snapdragon 835 с максимальной частотой ядра 2,35 ГГц. Новинка получила 4 ГБ оперативной и 64/256 ГБ встроенной памяти. На задней панели размещена основная камера на 13 Мп, а фронтальная имеет разрешение 8 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 7,300 мАч. Как уверяют разработчики, устройство может работать на одном заряде до 16 часов работы.

Планшет работает на базе Android 8.1 Oreo в паре с Samsung Experience 9.5. На нем можно работать с документами Microsoft Word, Excel и PowerPoint. При этом, Word можно работать с дополнительной клавиатурой Book Cover.

Samsung Galaxy Tab S4 – видео

Samsung Galaxy Tab S4 – цена

Galaxy Tab S4 поступит в продажу в конце августа.

За более современную версию с 256 ГБ флэш-памяти надо заплатить $750 (19 500 гривен). А модификация с 64 ГБ встроенной хранилища обойдется пользователям в $650 (16 900 гривен).

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