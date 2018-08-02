Гороскоп на сегодня, 2 августа

Сегодня не стоит лениться, поэтому желательно добавить в течение дня физическую активность или хотя бы прогуляться вечером на свежем воздухе.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Энергии дня будут способствовать деятельности, направленной на защиту и поддержку окружающих, проявлению заботы и добровольной бескорыстной помощи. Однако постарайтесь не слишком перегружать себя чужими проблемами.

День подходит для дел, связанных с домом и земельным участком – можно заняться мелкими строительными работами или поработать в огороде.

Благоприятно: надевание новой одежды

Неблагоприятно: стрижка волос

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