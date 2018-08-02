Календарь магнитных бурь на 2018 год (ИНФОГРАФИКА)

2018 год ознаменован всплеском геомагнитной активности. Факты ICTV публикуют график магнитных бурь и объясняют, почему они опасны для здоровья и кто в зоне риска.
Что такое магнитные бури?
Быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в периоды повышенной солнечной активности.
Геомагнитные бури способны нарушить связь, системы навигации космических кораблей, приводят к возникновению поверхностных зарядов на трансформаторах и трубопроводах и даже к разрушению энергетических систем.
Магнитные бури: действительно ли влияют на здоровье и настроение?
- Да, конечно – всегда ужасно себя чувствую 41%, 83 голоса83 голоса 41%41%
- Влияют только на пожилых людей и в отдельных регионах 31%, 62 голоса62 голоса 31%31%
- Нет – это все выдумки 15%, 31 голос31 голос 15%15%
- Конечно влияют, но несущественно 13%, 26 голосов26 голосов 13%13%
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури особенно опасны для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Около 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно в это период.
Магнитные бури нередко сопровождаются головной болью, мигренью, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом и перепадами давления.
Особенно опасны магнитные бури:
- В самолетах. На высоте 9-11 км мы не защищены толстым воздушным слоем. Говорят, в “бурные” дни чаще случаются авиакатастрофы.
- На Севере. Все, жители, живущие к северу от 60-й параллели, страдают от магитних бурь значительно больше.
- В метро. Магнитные поля в метро возникают, когда поезда трогаются с места или резко тормозят. Сильнее они в кабине машиниста, в вагонах и у края платформы. Именно поэтому машинисты метро часто страдают от ишемической болезни сердца, а у пассажиров случаются внезапные сердечные приступы.
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Что делать в магнитную бурю?
Ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку. Отложите решение важных вопросов и принятия решений.
Обратите внимание на режим дня и рацион питания. Избегайте употребления алкоголя и тяжелой пищи.
Проводите больше времени на свежем воздухе, введите в рацион фрукты и овощи, а также витамины.
Как перенести бурю летом
Летом переносить магнитные бури особенно тяжело. Чувствительным людям важно быть осторожными. Лучше гулять утром и вечером, когда активность солнца стихнет.
Помещение нужно постоянно проветривать. Кроме того, если в часы магнитной бури есть возможность отдохнуть, лучше поспать. Во время сна колебания влияют на организм меньше, чем во время работы.
Календарь магнитных бурь 2018
Март:
- 13, 16, 19, 21, 22, 28, 29 марта – магнитные бури средней силы.
Апрель:
- 7, 20 апреля – незначительные колебания;
- 1, 18 апреля – колебания средней силы.
Май:
- 14 мая – слабая магнитная буря;
- 15, 18 мая – средние колебания;
- 12, 17 мая – ожидаются сильные бури.
Июнь:
- 8, 9 июня – средние колебания.
Июль:
- 7, 29, 30 июля – слабые магнитные бури;
- 15, 18 июля – сильнейшие колебания.
Август:
- 2, 3, 18, 19, 20 августа – слабые бури;
- 16, 17 – достаточно серьезные колебания.
Сентябрь:
- 1 – 10 сентября – сильные магнитные бури, которые пройдут одна за другой.
Октябрь:
- 20, 30 октября – очень слабые колебания.
Ноябрь:
- 11, 15, 18, 25 ноября – бури средней интенсивности.
Декабрь:
- 3, 8, 26, 29 декабря – сильные магнитные бури.
Мы уже писали о том, что в 2018 году Землю ожидают 20-35 геомагнитных бурь, среди которых 2-4 большие и очень большие.