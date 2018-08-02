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Во Франции появилось уникальное голубое вино: как делают и цена

Во французском городе Сет появилось в продаже десертное вино Vindigo голубого цвета.

Об этом сообщает The Guardian.

– Вино имеет голубой цвет благодаря натуральному красителю антоцианину, который получают из кожицы красного винограда, – говорится в сообщении.

Вино имеет насыщенный аромат и сладкий фруктовый привкус.

Местные предприниматели называют напиток “прекрасным летним аперитивом”.

Стоимость одной бутылки вина варьируется от €12 до €18.

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Пока что Vindingo можно купить только в городе Сет, но вскоре его завезут и в винную столицу Франции – Бордо.

Напомним, как вкусно совместить сыр и вино.

ФотоNikolay Stoimenov/Dreamstime.com

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