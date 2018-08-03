Бычьи яйца, Чехия и пинта: все, что вы еще не знали о пиве

Сегодня, 3 августа, все поклонники хмельного празднуют Международный день пива. Факты ICTV собрали все, что нужно знать об этом напитке, как выбрать и как правильно пить.

Впервые Международный день пива отметили в 2007 году в Санта-Крус, Калифорния. Интересно, что до 2012 года праздновали этот день 5 августа. Однако, после многочисленных жалоб поклонников праздника на тяжелый из-за похмелья следующий рабочий день, дату было решено перенести на первую пятницу августа.

Как правильно пить пиво

Для начала выберем сорт пива. Например, темное и горькое пиво содержит небольшое количество сахара, а белое пиво – сухое. Хмельное светлое пиво более горькое.

Солодовое пиво более ароматное, с нотами карамели, злаков и жареного солода.

Далее стоит обратить внимание на его температуру, ведь ароматизированные напитки подают при 5°, пшеничное белое пиво – 6-8°, темное – 9°.

Лайфхак для ценителей

Пиво необходимо подавать в охлажденной посуде. Перед подачей нужно подержать бокал в холодильнике, а если на это нет времени, то просто подержите сосуд под струей холодной воды.

Также для каждого сорта пива существует свой сосуд. Светлое пиво наливают в высокие конические бокалы, а шаровидный идеально подходит для темного пива. В граненых бокалах подают белые сорта пива. Для пива с пышной пеной подходит пивная кружка пинта.

Как выбрать закуски:

Светлое пиво: мидии, тартар из мяса, жареное мясо

Пшеничное белое пиво: овощные салаты, рыба, морепродукты, фрукты

Темное пиво: устрицы, суши, дичь, шоколадный мусс.

Какое пиво самое вкусное

Обычное пиво, которое продается в магазинах, в процессе производства подвергается обработке, кардинально меняющей не только вкус, но и состав этого напитка, таким образом, меняя и его свойства.

Живое пиво не подвергается ни фильтрации, ни химической, ни термической обработке, а следовательно, полностью сохраняет все качества пива, процесс приготовления которого только что завершен. И если раньше этот напиток был доступен только профессиональным пивоварам, то сегодня живое пиво можно купить без труда.

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Касательно крафтового пива, то это традиционные и уникальные рецепты пивоваров. Среди такого пива каждый может подобрать что-то свое и попробовать необычные сочетания.

Где попробовать настоящее пиво в Украине и цены

Varvar Bar (Киев)

В баре собраны все классические сорта пива Varvar и новинки, которые выпускают с завидной регулярностью.

Цены за бокал пива стартуют от 35 грн за 0,3 или 0,4 или 40 грн за 0,5.

Пивная Дума (Киев)

Заведение радует свои крафтовым и необычным пивом. Сейчас в меню три основных сорта пива – светлое, пшеничный бок и IPA, а также четвертый вид, который меняется каждые три месяца.

Цена за бокал любого пива 45 грн за 0,3 и 65 грн за 0,5.

Кумпель (Львов)

Пиво разных сортов варят прямо в ресторане но не фильтруют, чтобы сохранить все свойства живого напитка. Здесь можно попробовать традиционные светлые и темные сорта пива, а также янтарное, золотое и бронзовый эль. Интересная экзотика – кофейное пиво.

5 самых необычных пив мира

Кровавое пиво

Компания Short’s Brewing добавляет в пиво томатный сок и приправляет его семенами сельдерея, черным перцем, свежим хреном и укропом. В итоге получается пивной вариант Кровавой Мэри

“Неземное” пиво

В состав Celest-jewel-ale входят минералы с Луны. В лунных камнях, кроме уникальности, есть и практический смысл – состав солей в лунной пыли способствует процессу ферментации в пиве.

Золотое пиво

В Чехии пивовары разместили в пустой бутылке тончайшую полоску золотой фольги длиной 8 см и весом 0,018 г, которую затем раздробили под напором пивной струи.

Пиво получилось ярчайший цвет и отменный вкус. Стоит такой драгоценный напиток 13 евро.

Молочное пиво

Идея производить молочное пиво под названием Билк, которое на 30% состоит из молока и на 70% из пива, пришла в голову владельцу алкогольного магазина на Хоккайдо. К нему за помощью в утилизации молока обратились друзья-фермеры. В результате недолгих раздумий на свет появился новый напиток – молочное пиво. Процесс производства этого пива ничем не отличается от производства обычного пива. На вкус это тоже пиво, но только с ароматом молока.

Rocky Mountain Oyster Stout (Скалистые горы устриц)

В составе Rocky Mountain Oyster Stout семь видов солода, дорогой хмель, ячмень, а еще для его приготовления нужны 11,5 кг бычьих яиц.

Все чначалось с того, что в 2012 году пивовары решили подшутить над своими клиентами, выпустив фейковое рекламное видео о пиве из бычьих яиц.

К удивлению авторов, идея была воспринята многими положительно, что побудило Wynkoop Brewing Company сделать сказку былью. Если верить отзывам, напиток получился вполне достойным, с характерным привкусом мяса.

Самые пивные нации

Чехия – страна с самым большим потреблением пива на душу населения. Если верить статистике, на каждого чеха приходится по 156,9 л. хмельного в год, а это почти по поллитровой бутылке ежедневно!

На втором месте оказалась Ирландия (131,1 л), на третьем – Германия (115,8 л).

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Фото: stocksnap.io, unsplash, kumpelgroup, Today Show, WineStreet – LiveJournal