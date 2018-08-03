Гороскоп на сегодня, 3 августа

В целом благоприятный день, подходящий для изучения чего-нибудь нового – знания будут хорошо усваиваться, а понимание сути интересующего вопроса может открыться с неожиданной стороны.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Сегодня можно заняться планированием или даже приступить к реализации своих планов, но перед началом активных действий стоит убедиться в достоверности имеющейся у вас информации и сопоставить предполагаемый результат с вашими желаниями.

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Постарайтесь избегать резкости в общении – чем более дружелюбным и доброжелательным будет ваш настрой, тем легче будет получить желаемый результат.

С 11.55 подходящее время для начала лечения хронических заболеваний.

Благоприятно: надевание новой одежды, стрижка волос, начало путешествий.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.