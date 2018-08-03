Когда празднуют Ореховый Спас 2018

В этом году Ореховый Спас припадает на 29 августа.

Третий, Ореховый Спас в 2018 году будут отмечать в среду, 29 августа. Его еще называют Холщовым Спасом и Хлебным Спасом.

В эти дни происходит завершение жатвы и первый хлеб пекут из зерна нового урожая. Потом его освящают и угощают всю семью.

На Ореховый Спас необходимо пойти в церковь и помолиться, а также освятить корзину с орехами, виноградом, яблоками, медом и хлебом.

В народе существует поверье, что в этот день ветки ореха обладают особой силой.

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К слову, Медовый Спас (Маковей) отмечают ежегодно 14 августа. В этот день верующие приносят в храмы мед для освящения.