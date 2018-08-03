Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

На этой неделе для киевлян подготовили много активностей и ярких музыкальных событий.

Приятного должно быть как можно больше, особенно учитывая, что времени, чтобы сделать это лето незабываемым, все меньше. Август дарит шанс встретить осень, собрав накануне много теплых воспоминаний, которые будут греть до следующего лета.

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Факты ICTV подготовили перечень событий, которые могут наполнить ваше свободное время радостными мгновениями веселья и счастья.

Ulichnaya Eda 5 years 5 sences

Фото: Facebook

Арт-завод Платформа

3-5 августа

Стоимость: 75 грн

Купить билеты можно тут

Проект празднует первый юбилей и приглашает всех присоединиться! В течение трех дней на Арт-заводе Плаформа пройдет фестиваль Ulichnaya Eda 5 years 5 sences, название которого свидетельствует, что организаторы не собираются ограничиться тем, чтобы усладить вкус гостей.

На территории фестиваля можно купить крутые подарки для родных и для души, полезные и очень красивые.

Long training 10 KM

Фото: time-to-run.com

ВДНХ

4 августа

Команда Run Ukraine и выставочный центр ВДНХ приглашают спортсменов-любителей присоединиться к большому тренировочному забегу, который состоится на территории экспоцентра 4 августа. Это дистанция для тех, кто готовится к участию в марафоне, но мероприятие может быть интересным также для тех, кто просто хочет улучшить свои возможности или испытать их. На мероприятии будут созданы все необходимые условия для комфортного проведения забега.

Музыка небесных сфер: Мистерия Звука

Фото: Facebook

Планетарий

4 августа, 19.30

Стоимость: 200-350 грн

Купить билеты можно тут

Киевский планетарий проводит под своим огромным куполом мистические действа! Уже давно популярной является традиция сочетать слуховое и визуальное восприятие в различных музыкальных шоу, но это — нечто особенное. Экзотические, неземные в своем звучании инструменты со всей Земли будут собраны в одном концерте, чтобы под их космическую музыку зрители отправились в путешествие по галактическим пространствам, залитым сиянием звезд.

Гражданин Топинамбур

Фото: Facebook

Docker Pub

4 августа, 22.00

Стоимость: 125-150 грн

Купить билеты можно тут

Известный коллектив, который является постоянным гостем многих отечественных рок-фестивалей, но при этом остается в андеграунде, ценя свою подлинность, выступит в столичном Docker Pub. За многолетний путь топинамбуры завоевали немало сердец поклонников своими меткими и веселым текстами, неизменно радуя тех, кто следит за их творчеством.

Die Antwoord

Stereo Plaza

6 августа, 20.00

Стоимость: 1999-3000 грн

Купить билеты можно тут

Эффект и впечатления, которые вызывают выступления этой группы, было бы уместно сравнить со взрывом ядерной бомбы, правда в конце все остаются живыми и довольными. После многих лет ожидания у украинской публики появился шанс встретить любимых Die Antwoord на сцене киевского Stereo Plaza. Первое выступление этих фриков в Украине, вполне возможно, станет последним, ведь артисты заявили о том, что в скором времени группа прекратит свое существование. Новость одновременно печальная и радостная, ведь все-таки имеем возможность услышать живое исполнение любимых хитов и принять участие в безумном действе, в которое неизменно превращается каждый их концерт.

Напомним, 21 июня британская группа Jamiroquai выступила в Киеве в рамках мультикультурного фестиваля BeLive 2018.