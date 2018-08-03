Самые странные законы мира: езда с открытыми глазами и поход к врачу с разрешения мужа

Закон призван сделать нашу жизнь проще, но отдельные документы вызывают только недоумение и по праву могут считаться самыми смешными, а иногда и просто странными. Факты ICTV подготовили подборку странных законов из разных уголков мира и пофантазировали, как бы подобные нормы прижились в нашей стране.

Ни для кого не секрет, что в нашей родной и любимой Украине не все так гладко с законодательством, как хотелось бы. И это вполне объяснимо. Страна носит звание независимой всего 27 лет. Все это время слуги народа методом проб и ошибок, пытаются упорядочить наши права и законы.

Гражданский, уголовный, семейный, налоговый и другие кодексы постоянно пополняются нововведениями и правками. Если посмотреть, сколько законопроектов рассматривает Верховная Рада в течении недели, то можно с уверенностью сказать, что наши депутаты действительно работают, а не только устраивают драки или дарят друг другу букеты.

Но не всегда новые законы получают положительный отклик. А некоторые, еще находясь на стадии законопроекта, подвергаются осуждению людей, вооруженных протестными плакатами и твердой гражданской позицией. То штрафы за поцелуи в общественных местах ввести предлагают, то суржик узаконить… “Только наши нардепы могли выдвинуть на рассмотрение подобную чушь!” – скажут многие. Ну что ж, тогда давайте поучимся у старших товарищей и попытаемся перенять опыт других стран.

Дороги

Одна из главных проблем, особенно в столице – это пробки на дорогах. В Филиппинах эту проблему решили слегка замысловатым, но вполне действенным методом. Водители, у которых номерные знаки заканчиваются на единицу и двойку, не имеют права передвигаться по городу по понедельникам. Те, у кого тройка и четверка – по вторникам, 5 и 6 — по средам, 7 и 8 — по четвергам, 9 и 0 — по пятницам.

Лишь по выходным дням езда на автомобиле разрешена абсолютно всем. Звучит абсурдно, но данный закон был принят и продолжает действовать. Сложно представить, как украинец покорно оставляет свою машину в гараже в назначенный государством день, не так ли?

Попробуем обратиться за помощью к опыту запада. Основной принцип, которым пользуются американцы при формировании законов, заключается в том, чтобы решать проблему по мере ее возникновения. Например, в штате Алабама существует закон о том, что нельзя водить машину с закрытыми глазами. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что случай ДТП, где один из участников был за рулем с закрытыми глазами, имел место быть.

Американцы заботятся не только о безопасности на дорогах, но и об их чистоте. В городе Мариетта (штат Джорджия) запрещено плевать из машины или автобуса. Но, тем не менее, плевать из грузовика, допустим, или во время езды на велосипеде, никто не запрещал.

Вернемся к законам, которые вряд ли бы прижились в Украине. Один из таких существует и успешно функционирует в Южной Корее. Там офицеры дорожной полиции обязаны сообщать обо всех взятках, которые они получили от водителей. И никаких тебе камер и прослушек. Главное – доверие.

Экология

Шутки шутками, но есть и положительные примеры нестандартных законов, которые нашему государству не мешало бы взять на вооружение.

Вот, к примеру, в Сингапуре власти активно борются с засорением окружающей среды. Если человек трижды был пойман на том, что разбрасывает мусор посреди тротуара, то по воскресеньям он будет обязан мести улицы, при этом “украсив” себя табличкой с надписью “Я намусорил”. Пикантности ситуации прибавляет то, что подобные наказания зачастую транслирует местное телевидение и это вполне может подорвать вашу репутацию среди соседей или коллег по работе.

Гендерное неравенство

Тенденция борьбы за равенство полов успешно проникла в сознание украинцев и активно процветает. Однозначной позиции мы в этом еще не достигли: кто-то радикально выступает за, кто-то яростно выступает против, есть и те, кому в целом все равно. Но хотелось бы уточнить, что на законодательном уровне Украина вполне может считаться толерантной страной в этом вопросе.

Во всех законах (кроме семейного кодекса) используется термин “гражданин” – существо бесполое. Исходя из этого, можно сделать вывод, что гендерное неравенство, конечно, существует в нашей стране, но только на ментальном уровне, а не на законодательном.

В то же время, например, в Вермонте и по сегодняшний день функционирует закон о том, что женщина обязана получить письменное разрешение мужа и предоставить его врачу, если собирается поставить зубные протезы. Исходя, из каких побуждений был составлен этот закон, остается только догадываться.

В Пенсильвании в одной квартире запрещено проживать более чем шестнадцати девушкам. Все дело в том, что, по мнению властей, 17 девушек, делящих одну жилплощадь, это уже бордель. Однако мужчины могут жить вместе хоть целым взводом, и это абсолютно не перечит закону страны.

Датчане и вовсе уверены, что утверждение, о том, что женщины – это слабый пол, абсолютно правдиво. Поэтому в стране ввели весьма интересный закон, согласно которому мужчина, увидев на улице девушку в слезах, обязан вызвать ей такси или подвезти до дома. Причем абсолютно не важна причина ее слез, нужно ли ей домой, как ее самочувствие и другие факторы. Просто бери и вези домой. А вот к себе, или к ней – там уже по пути разберешься.

Американцы совсем дошли до абсурда. В штате Миннесота запрещено сушить мужское и женское нижнее белье на одной веревке. Даже белье, и то дискриминируют по половому признаку.

Госслужба

Как часто мы слышим жалобы людей на то, что службы спасения приезжают с опозданием и это сильно подрывает доверие к ним. Ведь в экстренных ситуациях могут помочь только профессионалы и иногда минута решает все. Но в штате Айова, по-видимому, не очень заботятся об этом. По их законам пожарные обязаны провести 15 минутную тренировку перед тем, как выехать на вызов.

Все мы знаем, что огонь безжалостен, возгорание происходит в секунду. За 15 минут пожара могут пострадать люди, а небольшой квартиры может и вовсе не стать. В добавок к этому отряд пожарных потратит время еще на то, чтобы добраться до места происшествия. Тут и возникает вполне логичный вопрос – пожарные должны тушить пламя или просто приехать посмотреть на пепел после отличной тренеровочки?

Все еще жалуетесь на Киевводоканал? И вправду, оставить народ без горячей воды в разгар лета, когда душ хочется принимать каждые пару часов – отдельный вид садизма. Так хочется начинать утро с кофе, а не стоять и греть воду ведрами и молится о том, чтобы не опоздать на работу из-за банных процедур. А если я скажу вам, что это еще не так критично?

Вот в Индиане, например, категорически запрещено принимать ванну в период между октябрем и мартом. А все потому, что воду экономят. Боюсь даже представить, как местные жители живут по таким правилам, ведь многие болезни появляются именно из-за нарушений правил гигиены.

В порядке бреда

А вот вам подборка самых абсурдных законов.

На случай, если вам, вдруг, покажется, что ваши права крайне ущемлены, или вас посетит мысль о том, как хорошо там, где нас нет, вспомните этот свод правил:

В Исландии медицинские услуги имеет право оказывать абсолютно любой человек. Для этого необходимо иметь всего лишь табличку с надписью “знахарь”. Правильно, зачем же тратить время на обучение? Колледж, ВУЗ, ординатура, аспирантура, докторантура… это же столько бесследно потраченных лет. Табличку сделал и лечи на здоровье.

В штате Айова, который уже упоминался ранее, уровень дискриминации просто зашкаливает. Согласно местным законам однорукие пианисты должны играть бесплатно. Комментарии тут излишни.

Штат Алабама и вовсе бьет рекорды по запретам. Тут нельзя: носить маски на улице, класть мороженое в карман, плеваться, если рядом есть личность женского пола, и наклеивать накладные усы, если ты отправляешься в церковь.

Срок грозит и тем, кто позволяет себе спать голышом в Миннесоте. Просто представьте, как к вам в спальню врывается полицейский и проверяет, надели ли вы сегодня пижамный костюм.

Статья, конечно, шуточная, но все эти странные законы и вправду действуют по сегодняшний день. Возможно, это вдохновит кого-т, отправится путешествовать по миру и убедится самому в их эффективности. Но такие законы полезно знать не только туристу, дабы не попасть в неловкие ситуации, но и обычному человеку. Некоторые из них помогут осознать, что в Украине все не так уж плохо, как многие привыкли считать.

Фото: unspash

Яна Чепела