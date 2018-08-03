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Самое длительное лето за многие годы. Когда кончится жара

По данным Гидрометцентра украинцев ждет еще полтора месяца летней погоды.

Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко, передает Укринформ.

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– Лето у нас заканчивается по климатическим показателям в середине сентября. В южных областях даже в конце сентября. Потому что лето – это тот период, который ограничивается среднесуточными температурами выше 15 градусов. Так чтоу нас будет еще месяц-полтора лета, которое станет, возможно, самым продолжительным за много лет, – отметила Адаменко.

При этом, отметила она, не стоит рассчитывать на сверхвысокую температуру воздуха.

Так, по ее словам, в западных областях Украины уже 6-8 августа температура снизится до комфортных отметок +20-25, на остальной территории – до +26-28. В то же время на юге Украины температура будет +31-35.

Адаменко отмечает, что такой характер погоды сохранится до середины месяца, а 13-15 августа возможны несильные дожди.

Ранее Факты ICTV писали, что прогноз погоды на 60 лет.

Фото: dreamstime

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