Неожиданно скоро. Когда выйдет новый Android

Новый Android, вероятно, станет самым существенным обновлением системы за последние годы.

Новый Android P могут выпустить уже в этом месяце. По данным инсайдеров, релиз новой ОС состоится 20 августа.

Об этом в Twitter сообщил техно-блоггер Эван Бласс, известный публикацией утечек, которые обычно исполняются. Бласс опубликовал календарь, в котором 20 августа отмечено латинской буквой P, именно такова кодовое название нового обновления Android.

Android P, вероятно, станет самым существенным обновлением системы за последние годы. Ожидается, что в новой ОС появится совершенно новый домашний экран, страница блокировки, а также будет полностью переработан интерфейс и дизайн приложений. Фирменный дизайн получит название Neo Material, пишет УНИАН.

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Напомним, Google планирует заменить стандартные СМС в Android на мессенджер под названием Chat.