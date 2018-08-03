Топ-10 стран, куда едут для секс-туризма (18+)

В мире есть множество мест, где туристам помогают расслабиться и взглянуть на удовольствия с нового ракурса. Это и разнообразные секс-музеи, и тематические отели, и постельные приключения. Мы собрали список стран, которые посещают с целью секс-туризма и дали несколько советов, как не набраться проблем.

Таиланд

Здесь число работников сексуальной индустрии (официально нелегальной) достигает 2-3 миллионов человек.

В городе Паттайя есть Уолкинг-стрит, где европеец сразу становится королем бала и объектом внимания каждой девушки. Не менее горячее паттайское место — Бич-Роуд. Гостям Пхукета и Бангкока тоже вряд ли придется коротать ночи в одиночестве.

В местных клубах нужно платить барфайн — плату за то, что вы забираете девушку с собой. Дешевле — шорт-тайм бары, массажные салоны и фрилансеры.

С последними надо быть максимально осторожными — среди них достаточно ВИЧ-инфицированных.

Имейте в виду, велик риск нарваться на катоя — трансвестита или транссексуала, которых туристы называют ледибоями. Не стоит быть излишне самоуверенными — мейк, пластическая хирургия и несказанный энтузиазм экс-мужчин легко введут в заблуждение любого.

Ямайка

В Негриле расположились всемирно известные отели Гедонизм II (для тех, кто постарше) и Гедонизм III (для молодежи). Со стыдом, равно как и с лишними предметами гардероба здесь прощаются без сожаления.

Гости отеля делают голышом все — купаются в бассейне, играют в волейбол, катаются на катере, ну и конечно, занимаются сексом.

Кстати, если вид полового акта вас смущает, стоит выбрать другое место для отдыха — в Гедонизмах “этим” занимаются везде.

Куба

Секс-туризм на острове Свободы имеет долгую историю. До пришествия к власти Фиделя Кастро проверить, сюда приезжали зажиточные янки. На время прикрывали лавочку, но сейчас на Кубе вновь царит страсть без предрассудков и комплексов.

Большая часть девушек сосредоточена на гаванской набережной Малекон. Почти все из них днем работают прачками или горничными. Самые дорогие женщины — на Варадеро, где много иностранцев.

Есть опасность нарваться на местных лолит. Мучача может оказаться 14-летней, несмотря на внушительный размер груди.

Япония

Набеленное лицо, сложная прическа, изысканное кимоно — о ночи с гейшей фантазировал, наверное, каждый мужчина. Увы, гайдзинам в основном светят дзеро — девушки, которые отлично оказывают плотские удовольствия. Среди них множество китаянок и кореянок.

Если непосредственно сам секс вас интересует больше, чем премудрости японской науки любви дзедзюцу, ваш временный адрес — Токио, квартал Иошивара.

Нидерланды

Две “горячие точки” страны тюльпанов — Роттердам и Амстердам. Здесь легально работают полноценные голландские гражданки. Они платят налоги и получают пенсию.

В Роттердаме жрицы любви обитают на улице Кейлевег, а в голландской столице — во всем известном Квартале красных фонарей.

А еще в Амстердаме есть театр секса Красный дом, который туристы просто обожают.

Обратите внимание:

1. В Квартале красных фонарей не вытаскивайте фотоаппарат. Съемка здесь запрещена, и вашу камеру могут запросто выкинуть в канал.

2. Не пробуйте галлюциногенные грибы, которые предлагают местные кофе-шопы. Это запрещенный расширитель сознания, за употребление которого можно загреметь за решетку.

3. Даже если вы очень увлечены, постарайтесь не выходить из себя. Все кабинеты жриц любви снабжены тревожной кнопкой, и за чересчур ретивым любовником может приехать полиция.

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Мексика

Если вы думаете, что спорт вас не интересует, то вы просто не слышали о порноолимпиаде, которая проводится два раза в год (с 27 по 31 мая и с 22 по 26 октября) на мексиканском острове Косумель.

Купив путевку, вы попадете на огромную съемочную площадку порнофильма и становитесь полноценным ее участником.

Кения

Официально проституции в Кении нет. Неофициально — есть клубы Флорида 2000 и Формула 1 в Найроби. Официально туристы не платят той, с кем провели ночь (или час). Неофициально — дают девушке “на такси”.

Никогда не давайте свой номер телефона и ссылку на аккаунт на Facebook, иначе по вам будут “скучать” так активно, что придется поменять контактные данные.

Индия

Родина Камасутры, как ни удивительно, в развитии секс-туризма сильно отстает от Тая. Но и здесь ищущий приключений турист найдет себе подругу. Поближе познакомиться можно в Нью-Дели на улице Джи-Пи-Роуд и в деревне Вадиа в штате Гуджарат.

Секс-туристкам в Индии живется намного легче. Индианки могут заниматься сексом только после свадьбы, поэтому мужчин терзает сексуальный голод и они готовы на все ради госпожи.

Германия

На благо жителей и гостей Германии трудятся 300 тысяч представительниц древнейшей профессии. И делают это абсолютно легально с 2002 года.

Сексуальная жизнь активнее всего кипит в Гамбурге, на улицах Репербан и Гербертштрассе. Берлин тоже не сплоховал — здесь выстроили огромный бордель Дом свершений Артемис.

Секс в общественных местах в Германии строго запрещен. Штраф может быть до 10 тысяч евро. Если вы не усвоите урок с первого раза — можете попасть в тюрьму на срок до года.

Чехия

В центре Праги работает единственный в мире музей секс-машин. Познавательную экспозицию дополняет трансляция порнофильмов прошлого и позапрошлого веков.

Интересная чешская фишка — “бесплатные бордели”. Здесь вам предоставят полотенце, тапочки, презерватив и даже девушку.

Соитие будет абсолютно бесплатным, при условии что вы согласны на размещение своих постельных экзерсисов в интернете.

Напомним, как и где чаще всего грабят туристов.