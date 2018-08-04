Авто нельзя ежедневно водить: транспортные особенности Колумбии

В Колумбии маршрутки останавливаются где попало, автомобили можно водить только в определенные дни недели, и мотоциклисты на каждом шагу.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

Метро в столице нет, поэтому вся ответственность за общественные перевозки падает на местные автобусы.

Маршрутки в час пик переполнены. Стоит проезд от 16 до 25 грн, в некоторых можно расплачиваться наличными, для некоторых нужно иметь специальные пропускные карточки. Кстати, останавливаются автобусы, где заблагорассудится.

Многие колумбийцы передвигаются собственными автомобилями, они здесь стоят от $10 тыс. Но купить железного коня в Колумбии не так просто.

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– Для того, чтобы купить в кредит машину, которая стоит $15 тыс., Нужно иметь около 10% от суммы, то есть $1,3-1,4 тыс. Также нужно работать минимум шесть месяцев и проживать в Колумбии минимум 2 года, – рассказывает Ростислав.

Впрочем, даже если вам удастся купить автомобиль, ежедневно на нем ездить не придется.

– Существует такая система: если номер заканчивается на четное число, вы сможете водить машину в понедельник, среду и пятницу, если нечетное число – то во вторник и четверг. В выходные могут водить все. Такую систему ввели, чтобы разгрузить город, – говорит парень.

Чтобы не ждать своей очереди на право водить машину, большинство колумбийцев покупают мотоциклы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Колумбии пес научился покупать еду, наблюдая за действиями студентов.