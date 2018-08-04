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Гороскоп на сегодня, 4 августа

День подходит для спокойной и размеренной деятельности, направленной на завершение дел и восстановление сил.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Постарайтесь не участвовать в мероприятиях, связанных с риском и соперничеством – сегодня стоит проявлять особую осмотрительность и предосторожность.

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Важное значение сегодня будет иметь творческий подход в любом деле – это может помочь вам сдвинуть с мертвой точки решение давних задач.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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