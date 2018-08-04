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Грядет апокалипсис: огромная зеленая комета летит к Земле

К Земле в ночь на 16 августа приблизится на минимальное расстояние околосолнечная комета С/2017 S3 (PanSTARRS), превышающая по размерам Юпитер в два раза.

По данным КП в Украине, ее можно будет увидеть невооруженным глазом уже 7 августа. Ученые впервые зафиксировали комету в сентябре 2017 года. Кроме внушительного размера она имеет специфическое зеленое сияние, за что ее окрестили в честь супергероя Marvel Comics невероятным Халком. Отличительной чертой кометы является отсутствие хвоста.

16 августа она приблизится к Земле внутри орбиты Меркурия. Ученые не имеют данных о том, что с ней может произойти при попадании солнечных лучей. По мнению конспирологов, появление кометы связано с концом света. К такому выводу они пришли на основании Библейских Откровений Иона Богослова, согласно которым смерть для всего живого на планете придет в виде зеленого всадника на коне.

В свою очередь, ученый Тайлер Глокнер рассказал, что “невероятный Халк” не может быть кометой, ведь у нее нет хвоста. Более того, он также увидел в центре объекта два тела вместо одного. Потому он предположил, что к Земле приближается планета Нибиру из легенд и мифов.

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Напомним, что в субботу, 11 августа, произойдет солнечное затмение. Факты ICTV рассказали о приметах и запретах, связанных с этим явлением.

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