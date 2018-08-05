День железнодорожника 2018: СМС-поздравления и поздравления в прозе

Сегодня в Украине отмечают День железнодорожника. Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления и поздравления в прозе.
СМС-поздравления
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Желаем вам дорог прямых и ровных,
Ведущих к счастью, к солнечным мечтам,
Ваш труд, ответственный и сложный,
Пусть будет только в радость вам.
Желаем вам друзей надежных, верных.
В семье — любви, гармонии, тепла.
И пусть счастливая дорога жизни
Добром и радостью наполнится сполна!
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Всех, кто связан с железной дорогой,
Поздравляю сейчас всей душой!
Вам желаю зарплаты высокой
И любви безгранично, большой,
И, конечно же, счастья, удачи,
Чтоб сбывались все ваши мечты,
Чтоб решались все в жизни задачи
Очень просто и без суеты!
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Ваша жизнь — сплошные рельсы,
Шпалы — вехи на пути.
Пусть на них свою удачу
Доведется вам найти.
Под откос летят пусть беды,
Им в составе места нет,
А в вагоне вашем счастье
Забронирует билет!
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Пусть не писатель, не художник,
Однако стоишь ты похвал.
За день твой, железнодорожник,
Давай поднимем мы бокал.
Родной вокзал тебя встречает,
А стук колес волнует кровь.
В тебе романтик пропадает,
О дальних странах грезишь вновь.
К платформе подан поезд счастья,
Разгон возьми и своей властью
Умчись на нем ты от ненастья.
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Поездов беспечный стук
И железная дорога,
Вас встречает этот звук
От порога до порога.
С праздником Вас поздравляем
И желаем долгих лет,
А работа пусть приносит
Только радость и успех!
Поздравления в прозе
Поздравляю с Днем железнодорожника! Желаю профессиональных успехов и развития. Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям и желаниям. Здоровья вам, силы духа и тела, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!
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Пускай жизнь ваша будет блестящей, как рельсы. Пускай успех ваш будет бесконечным, как железнодорожные пути. Идите к намеченным целям, как локомотив. Пускай мелкие неприятности, проносятся мимо, как пейзажи за окном мчащегося поезда. Желаю, благополучия и карьерного роста, желаю, чтобы работа приносила только радость. С Днем работников железной дороги.
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Дорогие машинисты, наладчики, кассиры, проводницы и проводники! Сегодня, в День железнодорожника, мы желаем, чтобы поезд вашей жизни мчался на всей скорости к поставленной цели. Пусть на пути горит лишь зеленый цвет, всегда удается избежать крутых поворотов и неожиданных поломок. Желаем счастья вам и вашим семьям!
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Товарищ железнодорожник! Сегодня твой профессиональный праздник и мы спешим осыпать тебя поздравлениями и искренними пожеланиями быть всегда веселым, жизнерадостным и счастливым! Пусть в семье царит понимание и уважение, зарплата приятно радует, карьерный рост присутствует, здоровье не подводит, и все мечты непременно сбываются!
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К слову, Факты ICTV подготовили для вас шесть самых необычных железнодорожных маршрутов в мире.