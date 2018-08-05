Гороскоп на сегодня, 5 августа

Для созидательных дел день не вполне подходящий.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Сегодня лучше заняться очистительными мерами – уборка, разбор завалов, избавление от отживших или залежалых вещей. Подойдут такие мероприятия, как обрядовые очищения, особенно, если в обрядах используется символ огня, это будет весьма кстати.

Новые проекты начинать не стоит, но если вам хочется попробовать изучить что-то новое, познать, то день вполне подходящий.

Сегодняшний день так же требует проявления искренности и честности по отношению к другим и к себе в том числе. Уделите внимание своему здоровью, благоприятно сделать что-то именно в направлении улучшения своего физического самочувствия. Методы могут быть совершенно разными, но внимание в эту сторону желательно направить.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.