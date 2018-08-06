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Гороскоп на сегодня, 6 августа

День подходит для созидательной деятельности.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Начатые сегодня дела будут иметь долгосрочный результат.

Звезды советуют не торопиться и не принимать поспешных решений, особенно связанных с крупными покупками – расходы могут оказаться больше, чем вы ожидаете.

Сегодня стоит уделить время спокойным размышлениям, прочувствовать свое состояние и свои желания.

Показаны оздоровительные процедуры и расслабляющий массаж.

Сегодня благоприятно надевание новой одежды.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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