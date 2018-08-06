Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа

Недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 6 по 12 августа 2018 года.

Гороскоп на неделю имеет два вас много советов и предсказаний от звезд.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

На этой неделе удача и успех будут на вашей стороне. Если у вас есть какие-то нерешенные задачи или рабочие вопросы – этот период очень благоприятен для их решения. Также нужно ставить себе новые задачи, но только те, которые можно выполнить в ближайшее время. От долгосрочных планов лучше воздержаться.

На работе и в кругу друзей избегайте конфликтов и споров, ведь это может обернуться неприятными последствиями в будущем. В конце недели вы встретите человека, с которым давно не виделись. Будьте осторожны в собственных высказываниях, чтобы не вызвать ссору.

Финансовое положение не претерпит существенных изменений. Согласно гороскопу, вам нужно пересмотреть свои траты и уменьшить их там, где это возможно.

Полезным будет заняться спортом, особенно в четверг или пятницу. Выходные лучше всего посвятить работе по дому и отдыха на природе.

Гороскоп для Тельцов

В период с 6 по 12 августа вам нужно быть особенно внимательным к тому, что вы говорить. Ведь есть риск обидеть близкого вам человека и даже не заметить этого. Проявляйте больше чувств в отношениях и будьте внимательнее к своему партнеру. Одинокие представители знака встретят партнера и эти отношения быстро перерастут в серьезные. Если вас пригласят на свидание – не медлите. В первой половине недели ваше материальное состояние улучшится. Однако 11 августа именно финансовая сторона для вас будет уязвимой. Вы можете стать жертвами мошенничества или потерять крупную сумму денег. Поэтому гороскоп советует внимательно следить за своими картами и кошельком. Особенно в общественном транспорте. Выходные лучше провести активно – поехать за город, устроить пикник или просто пойти в зал. Суббота и воскресенье особенно благоприятные для этого, поэтому не упускайте шанс расслабиться и набраться новых сил на всю следующую неделю.

Гороскоп для Близнецов

Для Близнецов эта неделя одна из самых сложных и ответственных периодов августа. Вам стоит забыть на этот период о семейных обязанностях и не принимать приглашения на развлечения, которые вам поступают. Речь о путешествиях, вечеринках и других развлекательных мероприятиях. А вот все свои силы нужно направить на работу.

Эта неделя благоприятна для решения любых проблем на работе. Как награда – вы сможете существенно улучшить свое финансовое положение. Вами может интересоваться высшее начальство, поэтому будьте готовы к серьезным переговорам.

На выходных посвятите время невыполненным делам, которые накопились в течение последнего месяца. Если вы этого не сделаете – ваш будущий отпуск может оказаться под угрозой. Также гороскоп советует позаботиться о сбережениях – это поможет вам хорошо отдохнуть в будущем.

Гороскоп для Раков

Эта неделя принесет для вас массу удовольствий и приятных впечатлений. В первой половине недели вы решите все ваши финансовые проблемы – ожидается существенное денежное поступление. Деньги стоит потратить на путешествие или на дорогую покупку.

В середине недели вас ожидает деловая поездка, которая увенчается успехом. Вы сможете уладить все вопросы, а также успеете отдохнуть. Лучше поездку совершать в среду.

А вот на выходных вам нужно полностью отдохнуть от работы, которой в последнее время становится все больше. Поэтому посвятите их только себе и собственным увлечениям. Можете позволить в субботу посиделки с друзьями. Если решите поехать за город, обязательно берите с собой близких друзей. Суббота и воскресенье особенно благоприятные для этого, поэтому не упускайте шанс расслабиться и набраться новых сил на всю следующую неделю.

Гороскоп для Львов

Период с 6 по 12 августа обещает для Львов много безумных поступков и неожиданных поворотов судьбы! Поэтому будьте готовы, что ваша жизнь будет насыщенной и потребует от вас много сил и энергии.

Единственная сфера жизни, которая будет в покое и гармонии, – это работа. Поэтому самое время уделить больше внимания вашим отношениям – добавьте в них немного романтики, чтобы напомнить партнеру о своих чувствах. А вот одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку – это произойдет на улице, поэтому будьте внимательны.

Во второй половине недели вам нужно организовать свое окружающее пространство – поэтому уборка или мелкий ремонт будут очень уместными. Также этот период благоприятен для встреч с друзьями или посещения концертов. Удовольствие доставит также занятия танцами или спортом.

11 августа – неблагоприятный день для личной жизни. Поэтому если чувствуете какое-то напряжение, то лучше решить все вопросы сразу и не допускать конфликтов.

Гороскоп для Дев

Не берите на этой неделе никакой дополнительной работы, которая будет заставлять работать дома или допоздна. Всех денег вы не заработаете, а вот нанести вред физическому и психическому здоровью сможете очень легко. Помните об отдыхе, иначе вы просто “сгорите” на работе и не получите за это никакого вознаграждения.

В период с 6 по 12 августа не стоит оставаться наедине. Поэтому проводите больше времени с вашим партнером или в кругу друзей. Особенно на выходных, это поможет не только забыть о работе, но и восстановить собственные силы.

На работе держитесь подальше от интриг и сплетен, ведь этим вы не только портите себе самочувствие, но и можете навредить карьерному росту. Сосредоточьтесь на своих собственных задачах и выполняйте их качественнее. Это поможет вам стать заметным в глазах начальства.

Гороскоп для Весов

Вам нужно “зарыть топор войны” на этой неделе. Поскольку это время особенно благоприятно для решения конфликтов и налаживания отношений с теми, с кем вы давно враждовали.

Также время благоприятно для длительного планирования жизни. Поставьте цели и задачи и уверенно им следуйте. Не стесняйтесь просить помощи у близких или друзей. Они помогут и поддержат вас в трудную минуту.

Не помешает провести очистительные мероприятия как в отношении своего организма, так и жилого пространства. Отдохнуть лучше там, где много людей и есть возможность получить новые впечатления и хорошую эмоциональную разрядку.

Финансовые проблемы этой недели не будут вас беспокоить. Однако от крупных покупок таки стоит отказаться, также будьте бдительны в любых денежных вложениях – есть большой риск попасть на мошенника.

Гороскоп для Скорпионов

На этой неделе в с легкостью решите все вопросы, которые беспокоили вас уже очень давно. На работе вас ожидает смена графика или повышение заработной платы. Будьте осторожны с руководством – 11 августа вас ожидает конфликт.

Возможности во всех сферах постепенно расширяются, но сейчас для вас важно сохранять стабильность и заботиться о здоровье. Если работу нельзя отменить, старайтесь ограничить контакты, лучше не начинать ничего нового.

На бытовом уровне нужно избавляться от старых вещей – сделайте генеральную уборку дома и пересмотрите свой гардероб. Проявляйте заботу о близких. Просьба о помощи не отклоняйте, даже если кто-то просто хочет излить душу.

Период с 6 по 12 августа благоприятное время для того, чтобы избавиться от вредной привычки.

Гороскоп для Стрельцов

Больше внимания этой неделе обращайте на потребности окружающих, в том числе партнеров по бизнесу и второй половинки. Гороскоп на следующую неделю подсказывает, что только таким способом у вас получится наладить отношения, которые находятся не в лучшем состоянии.

В период с 6 по 12 августа откажитесь от шумных компаний и вечеринок. Зато больше времени уделите семье и дому. Полезно будет сделать генеральную уборку и мелкий ремонт по дому.

В конце недели вы можете испытывать сильную агрессию или злость, эти чувства лучше контролировать, ведь можете испортить отношения на работе или с близкими. Найдите другой путь для высвобождения негатива – например, спорт.

Конец недели благоприятен для туристических поездок. Выберите новое место и смело отправляйтесь в путешествие!

Гороскоп для Козерогов

Пока на работе у вас стабильно и спокойно, в личной жизни будут кипеть события, о которых вы раньше даже и мечтать не могли! Гороскоп советует быть внимательнее к вашему партнеру, дайте ему возможность почувствовать себя нужным и необходимым. Во второй половине недели проявите больше активности – пригласите на свидание или устройте романтический вечер.

Начало августа для Козерогов вообще очень романтичный период, который нужно использовать по максимуму. Проводите больше времени с семьей или любимым человеком. При поэтому откажитесь от слишком активного отдыха, а отдайте предпочтение спокойным разговорам и вечерам, где вы будете много говорить наедине.

Также в период с 6 по 12 августа стоит обдумать свои планы на будущее – поставьте себе цели и уверенно им следуйте. Если чувствуете, что занимаетесь не тем, что по душе – меняйте это. Сконцентрируйтесь на самом важном и не распыляйтесь на мелочи.

Гороскоп для Водолеев

Эта неделя благоприятна для переговоров, работы с информацией и документами, учебы и поездок. Все идеи и планы будут воплощены в жизнь, а интуиция подскажет, где сейчас выгоднее всего проявить свои способности.

Для вас особенно удачным будет конец недели. Вам улыбнется удачи в каком-то деле или же вы выиграете в лотерею. Не избегайте общения с друзьями и коллегами, ведь вы сможете таким образом наладить отношения и улучшить свой собственный имидж.

На работе опасайтесь сплетен, которые могут касаться ваших коллег или руководства. В финансовом плане – вас ожидают приятные новости. Не исключено, что появится новый источник заработка или же вам повысят заработную плату.

Гороскоп для Рыб

Эта неделя для вас будет насыщенной во всех сферах, поэтому старайтесь быть максимально сконцентрированным и будьте внимательным все время. На работе вас ожидают новые начинания или проекты, которые увенчаются успехом только тогда, если вы будете достаточно времени уделять им.

Также период с 6 по 12 августа – это замечательное время для отпуска или отдыха. Поэтому наберите сил отказать себе в работе, а для трудолюбивых Рыб – это действительно задача! Но после нескольких дней отдыха вы сможете работать лучше и продуктивнее, чем без него.

Пересмотрите свое питание и больше времени проводите на свежем воздухе. Лучше всего для отдыха выбрать горы или водоемы.