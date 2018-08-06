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Когда Медовый Спас – дата

Ежегодно 14 августа украинцы отмечают Медовый Спас или Первый Спас. Его еще называют Спас на воде, Маковый Спас, Маковей.

медовый спас

Традиционно на Маковея в церквях святят мак, васильки и бархатцы.

А Медовым его называют, потому что в этот день пасечники начинают медосбор. Только после освящения первого меда в церкви на Маковея можно было разговляться.

Также в Первый Спас начинается Успенский пост – спасовка, который длится две недели.

Читайте: Медовый Спас: что вы знаете о традициях праздника – ТЕСТ

В народе говорят, что Первый Спас – это проводы лета. В этот день начинают улетать ласточки.

Есть еще Второй или Яблочный Спас – 19 августа и Третий или Ореховый Спас – 29 августа.

Ранее Факты ICTV писали об истории и традициях Медового Спаса.

Фото: meteoprog.ua

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