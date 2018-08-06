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Не маршрутка в час пик и не скунс. Топ-5 самых отвратительных запахов в мире

Если вы думает, что скунсы источают самый отвратительный запах в мире, то глубоко ошибаетесь.

Фрукт дуріан

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли составили своеобразный рейтинг самых отвратительных запахов, пишет ScienceAlert.

Первое место в списке занял запах сероводорода – его источают тухлые яйца и уран.

На втором – фрукт под названием дуриан, который содержит в себе 44 активных ароматических соединения, способных смешивать в себе различные запахи (от карамели до тухлого яйца). Его запах вывести невероятно сложно.

Замыкает тройку цветок Раффлезия Арнольда, привлекающий насекомых запахом гнилой рыбы.

Четвертое место – сыр Вье Булонь (самый вонючий из французских сыров).

И на пятом месте – карликовый муравьед, который воняет в несколько раз сильнее скунса.

Читайте: Как избавиться от запаха чеснока

Кстати, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрунв рассказала, как бороться с неприятным запахом изо рта и что становится его причиной.

Фото: pixabay.com

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