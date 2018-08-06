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Показывает давление и температуру – в Китае создали электронную кожу

В Китае создали искусственную электронную кожу на основе графена.

Медицина Вчені Здоров'я

Китайские ученые создали цветную искусственную электронную кожу на основе графена, которая может функционировать как переносное электронное устройство, сообщает Синьхуа.

Разработка получила название e-skin и может функционировать в качестве устройства для мониторинга состояния здоровья.

Материал, из которого изготовлена ​​кожа, может чувствовать давление, температуру и натяжение.

Электронную кожу можно прикрепить к человеческой коже, маске или горлу для измерения сигналов тела, дыхания, сердцебиения. Она проявила высокую чувствительность, выдерживает высокую температуру.

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Исследователи убеждены, что у разработки есть потенциал для применения в области здравоохранения и искусственного интеллекта.

К слову, ученые пришли к выводу, что выдержанные сыры замедляют возрастные процессы старения и увеличивают среднюю продолжительность жизни.

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