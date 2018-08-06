Показывает давление и температуру – в Китае создали электронную кожу

В Китае создали искусственную электронную кожу на основе графена.
Китайские ученые создали цветную искусственную электронную кожу на основе графена, которая может функционировать как переносное электронное устройство, сообщает Синьхуа.
Разработка получила название e-skin и может функционировать в качестве устройства для мониторинга состояния здоровья.
Материал, из которого изготовлена кожа, может чувствовать давление, температуру и натяжение.
Электронную кожу можно прикрепить к человеческой коже, маске или горлу для измерения сигналов тела, дыхания, сердцебиения. Она проявила высокую чувствительность, выдерживает высокую температуру.
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Исследователи убеждены, что у разработки есть потенциал для применения в области здравоохранения и искусственного интеллекта.
К слову, ученые пришли к выводу, что выдержанные сыры замедляют возрастные процессы старения и увеличивают среднюю продолжительность жизни.