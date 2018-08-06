Что делать при потере багажа – инструкция

Что делать, если при перелете ваш багаж был утерян – пошаговая инструкция.

Если вы не обнаружили на транспортной ленте свой багаж – это еще не повод для паники. Помните, по статистике 85% багажа находится в первые несколько дней. Но для этого стоит предпринять следующие действия.

Обратиться в офис LOST & FOUND.

Чтобы сообщить о потере, вам надо найти офис LOST & FOUND, который есть в каждом аэропорту в зале прилета. Офис работает круглосуточно.

Там вам нужно будет оформить документ, подтверждающий неполучение багажа по прилету в аэропорт назначения.

Связаться с авиакомпанией

После составления акта в офисе LOST & FOUND, обратитесь в отделение авиакомпании, которая выполняла рейс. Некоторые компании предлагают компенсацию за задержку багажа (до за день) и/или выдают набор предметов первой необходимости: зубную щетку, пасту, мыло, носки. Также солидные авиакомпании нередко сразу предлагают пассажиру деньги на покупку вещей первой необходимости – как правило, не более 250 долларов.

Чтобы получить компенсацию при покупке вещей первой необходимости, сохраните чеки на покупки. Стоимость вынужденных покупок возмещается только на 50%.

Мониторить информацию о поиске багажа

Как только находится утерянный багаж, пассажиру звонят. Но на практике не всегда служба поиска багажа сразу сообщает о находке. Для этого нужно звонить в отдел поиска багажа, номер которого будет указан на акте утери.

Также вы можете проверять состояние вашего запроса, используя систему отслеживания багажа – World Tracer. Для этого вам необходимо указать на сайте World Tracer десятизначный код (например, KBPPS45329). Этот код вы должны получить в офисе LOST & FOUND вместе с копией заполненной формы PIR.

Забрать багаж в аэропорту или ждать его доставку на дом

Согласно Варшавской конвенции, которой придерживается большинство авиакомпаний мира, перевозчик должен доставить ваш утерянный багаж домой в удобное для вас время. Также вы можете его забрать самостоятельно. Тут уж вам решать.

Не нашли багаж? Требуйте компенсацию

Багаж должны найти в течение 21 дня!

Если за это время он не будет найден, то багаж считается утерянным. При этом авиакомпания обязана оплатить материальный ущерб. Компенсации за утерю и задержку багажа регулируются Варшавской конвенцией и Гаагским протоколом, которые имеют приоритет над местными законами в отношении международных перевозок.

Компенсация за утраченный багаж рассчитывается по принципу: 20 долларов за 1 кг веса. При этом стоимость вещей, находившихся в багаже, не учитывается. Но по усмотрению компании возможна выплата компенсации за потерю дорогой одежды и обуви. Для этого необходимо подать жалобу в течение 18 месяцев с момента пропажи.

Для оформления претензии сохраняйте билет на рейс и квитанцию об оплате багажа.

Если авиакомпания заботится о своей репутации, то она заплатит вам компенсацию на сумму до 5 тысяч долларов. В противном случае придется обращаться в суд. Иск может быть принят в течение двух лет со дня пропажи багажа.

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Напомним, что ранее мы писали, как получить компенсацию за задержку рейса и почему украинцы выиграют суды.