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Украинцы увидят звездопад года – дата и время

В августе жители Земли смогут наблюдать самый красивый звездопад 2018 года – пик метеорного потока Персеиды наступит 12-13 августа.

Зорепад

Об этом сообщает nat-geo.ru.

Астрономы говорят, что метеорный поток Персеиды можно будет наблюдать после полуночи и до восхода – на пике ожидается до 100 метеоров в час.

Персеиды – один из самых старых метеорных потоков, он входит в тройку самых крупных звездопадов.

Стоит также напомнить, что перед звездопадом, 11 августа, ожидается еще одно значимое астрономическое явление – частичное солнечное затмение.

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К слову, 13 июля произошло частичное солнечное затмение, а после него – 27 июля – самое продолжительное лунное затмениеXXI века.

Фото: pixabay.com

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