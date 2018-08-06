Украинцы увидят звездопад года – дата и время

В августе жители Земли смогут наблюдать самый красивый звездопад 2018 года – пик метеорного потока Персеиды наступит 12-13 августа.
Об этом сообщает nat-geo.ru.
Астрономы говорят, что метеорный поток Персеиды можно будет наблюдать после полуночи и до восхода – на пике ожидается до 100 метеоров в час.
Персеиды – один из самых старых метеорных потоков, он входит в тройку самых крупных звездопадов.
Стоит также напомнить, что перед звездопадом, 11 августа, ожидается еще одно значимое астрономическое явление – частичное солнечное затмение.
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К слову, 13 июля произошло частичное солнечное затмение, а после него – 27 июля – самое продолжительное лунное затмениеXXI века.
Фото: pixabay.com
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