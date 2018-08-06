Земля нагревается: уровень СО2 достиг максимума за 800 тыс. лет

В 2017 году уровень углекислого газа в атмосфере Земли вырос на 2,2%, достигнув максимума за последние 800 тыс. лет.
Такие выводы 524 ученых из 65 стран содержатся в докладе национального управления по контролю климата США.
По его данным, 2017-й стал вторым самым теплым годом с тех пор, как человечество фиксировало температуру, то есть с середины XIX века.
В то же время, исследователи отмечают, что даже если бы люди остановили увеличение парниковых газов, атмосфера все равно будет и далее нагреваться в течение следующих нескольких десятилетий или столетия.
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Напомним, ранее Факты ICTV писали, что Земля нагревается и ученые не могут объяснить аномалии климата.
Фото: pixabay.com
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