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Гороскоп на сегодня, 7 августа

День благоприятен для активной деятельности, сегодня можно многое успеть сделать, особенно если заручиться поддержкой близких и коллег.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

В общении сегодня очень важно настроиться на взаимовыручку, поддержку и быть готовым пойти навстречу. Однако на глобальные дела энтузиазма и сил может не хватать, поэтому лучше выбирать дела, которые можно завершить за день или хотя бы не забывайте отмечать для себя этапы выполнения больших дел.

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Активную энергию сегодня стоит направить не только на решение социальных задач, но и на обучение и духовное развитие.

Обратите внимание на свое питание – сегодня благоприятно соблюдать пост или диету.

Благоприятно: начало путешествий, стрижка волос.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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