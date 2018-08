Как пользоваться открытым Wi-Fi – топ-5 советов

Лучше вообще не подключаться к публичным сетям. Однако если такой возможности нет, то достаточно придерживаться простых правил, чтобы обезопасить себя.

Доверяй, но проверяй

Выбирайте сети известных компаний. Они менее подозрительны, потому что установившие их фирмы уже заработали на вас — им не нужно использовать хитростей для монетизации Wi-Fi.

С подозрением относитесь к полностью бесплатным подключениям или тем, которыми управляют незнакомые фирмы.

Выбирайте HTTPS

Пользуйтесь сайтами, передающими данные по защищенному протоколу HTTPS вместо обычного HTTP. Отличить их довольно просто: о небезопасном статусе последних с последним обновлением начал сообщать браузер Google Chrome.

При использовании HTTPS посторонние не смогут узнать, какой информацией вы обмениваетесь с сервером.

Не разбрасывайтесь информацией

Будьте настороже в отношении сетей, которые требуют персональные сведения вроде номера или email-адреса для регистрации.

В таком случаи используйте альтернативный email, не совпадающий с вашим основным ящиком.

Магазины и заведения обычно пользуются этим для идентификации и маркетинговой активности.

Ограничьте AirDrop и отправку файлов

Подключившись к открытому Wi-Fi и находясь в окружении незнакомцев, лучше отключить беспроводную передачу файлов.

На ПК, откройте панель Network and Sharing Center, перейдите в Change advanced sharing settings и выключите передачу файлов и беспроводную печать.

На Mac, откройте настройки, выберите меню Sharing и снимите все галочки. Затем запустите Finder, выберите AirDrop (Shift + Command + R) и выключите передачу файлов для других пользователей, указав Allow me to be discovered by: No One.

На iOS AirDrop выключается из центра управления.

Проверяйте, где регистрируетесь

Нужно читать пользовательские соглашения при регистрации в публичной сети Wi-Fi. Отдельные слова могут оказаться непонятными, но вы почти наверняка распознаете указания на сбор данные или неправомерное их использование.

Если вас попросят установить какое-то расширение для браузера, поищите другой вариант.

VPN

VPN-сервис обеспечит защищенную передачу данных и усложняет для любого стороннего пользователя отслеживание ваших действий.

Тем не менее не все VPN-провайдеры хороши. Универсальное правило — платить за услугу. Бесплатные версии обычно предоставляются на условиях, серьезно подрывающих идею о безопасности.

По материалу: ain

Фото: unsplash