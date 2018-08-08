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Погода в Украине на сегодня, 8 августа (КАРТА)

Погода на сегодня в Украине обещает быть солнечной и без осадков по всей территории страны.

Прогноз погоды на сегодня дает Укргидрометцентр.

На западе в среднем будет +26…+28°С, только на Закарпатье ожидается +29…+31°С.

Центральные и северные области получат +25…+27°С. Без осадков.

Восточная часть страны ожидает от +27°С до местами +30°С.

На юге будет +30…+32°С.

В Киеве будет солнечно, температура воздуха составит +26…+28°С.

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