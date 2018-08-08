Сколько стоит свадьба и на чем сэкономить

Планируя торжество, молодожены должны иметь представление о главных статьях расходов, чтобы составить примерный бюджет свадьбы и понять – на что хватит денег.

Что входит в бюджет свадьбы?

Независимо от формата торжества – это ужин в узком семейном кругу, вечеринка с близкими друзьями или грандиозный банкет с участием звезд – бюджет свадьбы можно условно разделить на три блока:

банкет – еда и напитки для гостей, само место проведения свадебного застолья;

– еда и напитки для гостей, само место проведения свадебного застолья; услуги – фотограф, видеооператор, тамада, музыка, торт, техническое оснащение и декор, выступление артистов, звезд, транспорт и жилье для гостей, полиграфия и многое другое;

– фотограф, видеооператор, тамада, музыка, торт, техническое оснащение и декор, выступление артистов, звезд, транспорт и жилье для гостей, полиграфия и многое другое; личные траты – платье невесты, костюм жениха, макияж, прическа, обручальные кольца и т. п.

Выбор формата свадьбы, безусловно, зависит от ваших пожеланий, от количества гостей и финансовых возможностей.

Место проведения банкета

Это один из самых затратных пунктов в свадебном бюджете. О выборе ресторана мы подробно писали в предыдущем материале, а также о том – какие услуги входят в свадебный банкет.

Остановимся на стоимости. Итак, средняя стоимость свадебного меню в Киеве варьируется от 1 000 до 3 000 грн за человека. Понятно, что здесь учитывается уровень ресторана, наполненность меню и прочие моменты.

Кстати, иногда аренда места для организации свадебного банкета оплачивается дополнительно. Это особенно актуально, если вы хотите провести торжество не в ресторане, а в каком-то необычном месте. Цены – от 10 000 до 150 000 грн.

Фото и видео

На этом экономить нельзя, потому что от выбора фотографа и видеооператора зависит ваша память на долгие годы.

Хороший свадебный фотограф стоит около 25 000 грн за 12 съемочных часов.

Качественная видеосъемка с монтажем фильма обойдется примерно в 40 000 грн и выше.

Кстати, если вы хотите фотосессию в особенном месте, за его аренду придется заплатить отдельно.

Тамада, музыка и шоу-программа

Мы уже писали о том, как выбрать ведущего для свадьбы и сколько примерно стоят его услуги в Киеве – от 4 000 грн. При этом тамада VIP-класса обойдется гораздо дороже – начиная от 30 000 грн.

То есть, тут вы можете сэкономить, как и на шоу-программе. Не каждый себе позволит выступление на свадебном торжестве шоу-балета, музыкальной группы, звезды эстрады, а также различные световые, лазерные или огненные шоу, иллюзионистов и артистов различных других жанров.

Однако за качественный базовый свет и звук придется заплатить от 8 000 грн. Услуги диджея обойдутся в среднем в такую же сумму.

Если вы хотите заказать живую музыку, кавер-группа, исполняющая современные хиты и хорошо звучащая, стоит от 35 000 грн за три выхода по 30 минут.

Популярные исполнители просят гонорар в зависимости от уровня популярности – от 80 000 грн.

Декор и флористика

Даже очень маленькая свадьба должна быть красивой. Цена за услуги флориста и декоратора варьирует в зависимости от выбранной концепции, масштаба мероприятия, используемых цветов и материалов.

Минимальная сумма для декора свадьбы на 40-50 гостей начинается от 50 000 грн. В эту стоимость входит букет невесты, бутоньерка жениха, декор зоны церемонии, столиков гостей и молодоженов.

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Свадебная полиграфия

Чтобы ваш праздник был особенным, лучше заказать свадебную полиграфию, но можно купить и готовые пригласительные – начиная от 50 грн/шт.

Стоимость уникального пригласительного – от 150 грн/шт, номерки на столы – от 80 грн/шт, банкетные карточки – от 20 грн/шт, план-схема рассадки гостей – от 800 грн.

Свадебный торт

Завершение торжества невозможно представить без сказочно вкусного и красивого торта. Его стоимость рассчитывается, исходя из 200 г на человека. В Киеве стоимость торта варьируется от 350 до 800 грн за кг.

Транспорт и жилье для гостей

Выбор автомобиля зависит от ваших личных пожеланий. В аренду предлагается множество вариантов – от легковых авто премиум-класса, до лимузинов, ретро-автомобилей, карет с лошадьми. Стоимость аренды стартует от 500 грн/час, при этом в выходные минимальная аренда составит 4-5 часов плюс обычно дополнительно оплачивается подача машины.

Вы также должны подумать о доставке гостей, если свадьба будет за городом. В среднем транспорт для 18 человек будет стоить около 1000-1200 грн (в зависимости от расстояния).

Иногородних гостей нужно на ночь устроить в гостиницу. В Киеве средняя стоимость стандартного номера – 1500 грн (в зависимости от уровня локации).

Создание образа молодоженов

Если вы хотите выглядеть неотразимо в день своей свадьбы, вам не обойтись без помощи профессионального стилиста. Доверившись хорошим мастерам, вы можете быть уверены, что ваша прическа не распадется перед началом церемонии, а макияж останется безупречным до последних минут свадебного дня.

Услуги хорошего визажиста и мастера свадебных причесок в Киеве стоят от 5 000 грн за весь образ.

Что касается стоимости наряда невесты, костюма жениха и обручальных колец – этот вопрос очень специфический и требует индивидуального подхода.

Стоимость услуг свадебного агентства

Если бюджет позволяет, лучше воспользоваться услугами профессионального организатора свадеб. Его гонорар составит 10% от общего бюджета свадьбы, включая банкет.

Что входит в услуги агентства:

разработка концепции и стиля свадьбы;

создание образа молодоженов;

выбор свадебных локаций;

составление меню;

заказ свадебной полиграфии и флористического оформления;

организация свадебной церемонии;

выбор ведущих для банкета и церемонии;

организация фото- и видеосъемки;

организация полного технического обеспечения;

выбор и заказ артистов для шоу-программы;

составление детального сценария свадьбы;

координация свадебного дня.

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