PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Топ-10 котов, которых вам захочется почесать за ушком/

Топ-10 котов, которых вам захочется почесать за ушком

Сегодня, 8 августа, Международный день кошек. В честь этого Факты ICTV сделали подборку самых милых котиков.

С 2002 года международный праздник пушистиков празднуют 8 августа.

В этот день принято показывать кошкам свою любовь и, конечно же, ласкать и кормить вкусненьким.

Да и как не почесать за ушком этих пушистиков?

image image image image image image image image image image
Топ-10 котов, которых вам захочется почесать за ушком / 10 фотографий

Читайте: 18 самых больших и дружелюбных мейн-кунов

К слову, в Исландии началась трансляция пародии на реалити-шоу Семейство Кардашьян – шоу про котов Семейство Котошьян.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Осторожно – монстры Чернобыля! Кого можно встретить в зоне отчуждения
Ожидание и реальность: что на самом деле скрывает Чернобыль
Знакомьтесь, Екатерина Андреевна! Кот, который живет на ICTV
Кошка с самыми длинными лапами
Тигрица и козел мило общаются в сафари-парке
Медвежонок застрял в кувшине – пришлось вызывать полицию
Новый тренд: питомцы и их хозяева с одинаковым “маникюром”
За издевательства над животными начнут сажать – закон
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка