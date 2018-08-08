Это словно оргазм! Как покорить высоту и невероятные рекорды альпинистов

8 августа поклонники новых высот отмечают Международный день альпинизма. Факты ICTV собрали интересные рекорды, истории известных альпинистов и дали несколько советов для тех, кто хочет заняться этим видом спорта.

Международный день альпинизма или День альпиниста – праздник, который не знает границ.

Те, кто хоть раз побывал в горах, влюбляется в них бесповоротно. Кто хоть раз ощутил вкус триумфа при покорении горной вершины, больше не сможет без этого чувства жить.

Интересный факт:

В этот день в 1786 году была покорена самая высокая вершина Альп – гора Монблан высотой 4810 метров.

Маршрут на Монблан Мишеля Габриэля Паккар (Michel Gabriel Paccard) и Жака Бальма (Jacques Balmat) 8 августа 1786 года.

Украинские альпинисты

Михаил Туркевич и Сергей Бершов

5 марта 1982 года в глухую ночь впервые на Эверест поднимаются украинцы. Хотя покорять самую высокую гору мира в ночное время строго запрещено.

Однако Михаил Туркевич и Сергей Бершов рискнули собой, чтобы спасти жизнь двум коллегам, которые наверху умирали от недостатка кислорода. Украинцы несли кислородные баллоны.

А заодно стали первыми в мире, кому Эверест покорился ночью.

Ирина Галай

Через тридцать лет путем Бершова и Туркевича прошла Ирина Галай. Она стала первой украинкой, которая побывала на вершине Джомолунгмы.

– Это как оргазм. Ты на вершине несколько минут, но это такое невероятное удовольствие! Не передать,– поделилась своими впечатлениями альпинистка.

Владислав Терзыул

Владислав Терзыул тоже был на Эвересте, а еще – на других тринадцати восьмитисячниках планеты.

Легенда украинского альпинизма ходил в горы без кислородных баллонов.

На такое решаются единицы, ведь на вершине – разреженный воздух, без дополнительного кислорода трудно не то, что двигаться, но и думать.

К сожалению, горы и забрали Владислава Терзыула – он погиб в 2004 во время восхождения на Макалу (5-й по высоте восьмитысячник мира, который находится в Гималаях), его тело так и не нашли.

Владимир Моногаров

А 90-летний Владимир Моногаров покорял и Альпы, и кавказские горы.

И, как ни странно, пик его карьеры наступил на восьмидесятый день рождения.

Его Моногаров встретил на высочайшей вершине Кавказа – Эльбрусе. Это и вписало его в историю украинского альпинизма.

Мировые альпинисты

В мире есть альпинисты, чьи достижения, влияния и этика в альпинизме больше всего повлияли на этот экстремальный вид деятельности.

Канадский аутдор магазин Vertical Addiction выделил топ-5 лучших альпинистов в истории.

5. Тенцинг Норгей, Непал – первый непальский шерпа, поднявший на вершину Эвереста. Первый человек, ступивший на вершину Эвереста.

4. Райнхольд Месснер, Италия – первый, кто взошел на все 14 восьмитысячников. Повлиял на ряд ключевых тенденций мирового альпинизма в 70-90-х г.г.

3. Ежи Кукучка, Польша – второй в мире человек, прошедший все 14 восьмитысячников мира и автор многих новых маршрутов на Татрах, Альпах и Гималаях.

2. Симоне Моро, Италия – один из самых выдающихся альпинистов современности, первый человек, открывший миру 4 зимних восьмитысячника.

1. Ули Штек, Швейцария – уникальный альпинист, совершающий легкие скоростные восхождения по самым тяжелым альпинистским маршрутам.

Экстремальный спорт

Альпинизм не только безумно интересный и красивый, но и очень опасный. Горы унесли уже не одну сотню жизней, среди которых были и хорошо подготовленные и бывалые альпинисты.

Чаще всего это происходило из-за схождения лавин, жажды большего адреналина и рекордов или игнорирования правил. Горы покоряются не всем.

Если же вы все-таки решили взять какую-то вершину, будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности.

Вам придется преодолевать различные природные препятствия: реки, скалы, снег, ледники, ледопады.

За многолетнюю историю альпинизма была выработана специальная техника преодоления опасного горного рельефа.

Перед любым походом нужно изучить особенности данной горной местности, иметь хорошую физическую подготовку, крепкое здоровье и нервную систему.

Кроме того, нужно ходить с людьми, которые знают маршрут и покоряли данную вершину несколько раз.

Начинайте с простых маршрутов и постепенно переходите на экспедиции с уровнем выше.

Рекорды альпинизма

Мы собрали несколько интересных рекордом альпинизма, которые занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

Самый трудный подъем

Прямой путь в горной гряде Франконская Юра (Германия) был впервые пройден Вольфгангом Гуллихом (Германия) в 1994 г. Он имеет категорию сложности 9А из-за обилия стен с отрицательным наклоном и небольших захватов.

Восхождения на Эверест

Шерпа Анг Рита (Непал) поднимался на Эверест 10 раз (в 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995 и 1996 гг.), причем каждый раз без кислородной маски.

Самый пожилой покоритель Эвереста

Лер Саркисор (Армения, житель Грузии) стал самым старым человеком из тех, кто достиг вершины Эвереста. Он совершил восхождение 12 мая 1999 г. в возрасте 60 лет и 161 дня.

Юный покоритель Эвереста

Шамбу Таманг (Непал) был самым молодым из тех, кто когда-либо поднимался на Эверест. Он достиг вершины в возрасте 17 лет 6 мес. и 15 дней 5 мая 1973 г.

Первая женщина, в одиночку поднявшаяся на Эверест

В мае 1994 г. 33-летняя Элисон Харгривс (Великобритания) стала первой женщиной, которая в одиночку без кислородной маски достигла вершины Эвереста. В августе 1995 г. она погибла во время спуска с вершины К2.

Непокоренный пик

Средний пик горы Лхоцзе (8 410 м) — самая высокая непокоренная вершина. Лхоцзе, одна из самых высоких гор в мире, лежит в Гималаях, на границе Китая и Непала.

Напомним, Факты ICTV создали видео, которое иллюстрирует, какие вещи нужно брать с собой в горы.