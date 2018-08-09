Действительно живой мир – первый игровой процесс Red Dead Redemption 2

Компания Rockstar Games опубликовала первый трейлер с игровым процессом одной из самых ожидаемых видеоигр года – Red Dead Redemption 2.

Сегодня в Youtube компания Rockstar Games опубликовала очередной трейлер видеоигры Red Dead Redemption 2, который впервые подробно показывает игровой процесс.

На этот раз разработчики попытались не просто создать открытый мир для видеоигры. Они пытались создать действительно живую площадку для игры.

Как уже известно, игрок возьмет на себя роль бандита Артура Моргана из одной из известных банд в то время, когда эра дикого запада подходит к концу.

В Red Dead Redemption 2 у банды будет свой лагерь, где игроку придется проводить значительное количество времени, чтобы лучше узнать персонажей и добывать пищу.

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Среди нововведений Rockstar Games обещают оружие, которое будет очень близким к реальному, а выбор коня для путешествий теперь будет играть намного большую роль, чем раньше.

Релиз Red Dead Redemption 2 запланирован на 26 октября 2018 года.

К слову, Факты ICTV составили список из 7 лучших видеоигр первой половины 2018 года.

Видео: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games (Скриншот)